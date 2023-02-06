Мощное землетрясение на юго-востоке Турции унесло жизни более 500 человек

Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло на обширной территории на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией. По последним данным, более 500 человек погибли. Неизвестно, сколько человек могут находиться под завалами.
Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени на глубине 17,9 км, вблизи Газиантепа — города с населением более 1 млн человек.
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число погибших в Турции возросло до 284 человек.
В Сирии погибли более 230 человек, сообщают государственные СМИ. Министерство здравоохранения Сирии заявило, что жертвы землетрясения есть в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Есть опасения, что число погибших резко возрастет в ближайшие часы.
Многие здания рухнули, спасатели ищут выживших под завалами.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османийе, Адияман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис.
Корреспондент "Турецкой службы Би-би-си" в Диярбакыре сообщает, что в городе обрушился торговый центр.
По данным местных властей, в провинции Малатья к северо-востоку от Газиантепа погибли по меньшей мере 23 человека. В городе Шанлыурфе — 17 человек. Еще больше смертей зарегистрировано в Диярбакыре и Османие.
По меньшей мере 2 323 человека получили ранения в Турции, 639 — в Сирии.
Толчки ощущались в столице Анкаре и других турецких городах, а также по всему региону — на Кипре, в Ливане и в Сирии, где, как и в Турции, много погибших.
Как передает Reuters, сирийские государственные СМИ сообщили, что в провинции Алеппо обрушилось большое количество зданий, источник в гражданской службе Хамы сообщил, что там тоже обрушилось несколько зданий.
"Со стен в доме упали картины", — сказал агентству Reuters Самер, житель Дамаска. "Я проснулся в ужасе. Мы все оделись и стоим у двери".
По словам очевидцев, люди в Дамаске, а также в ливанских городах Бейрут и Триполи, выбегали на улицы и садились в машины, чтобы отъехать от своих домов на случай обрушения.
Рушди Абуалуф, продюсер "Би-би-си" в секторе Газа, сказал, что дом, в котором он жил, трясло около 45 секунд.
Турецкие сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 7,4. По их словам, через несколько минут в регионе произошел второй толчок.
Глава Турецкого Красного Креста Керем Киник заявил, что мобилизует ресурсы для помощи пострадавшему региону, поскольку имеются серьезные повреждения и разрушенные здания, и сказал, что Турция готова принять международную помощь.
Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире.
В 1999 году более 17 тысяч человек погибли после мощного землетрясения в районе Измита на северо-западе страны.