Мощное землетрясение в Афганистане: не менее тысячи погибших и 1500 пострадавших

По меньшей мере 1000 человек погибли и еще как минимум 1500 получили ранения в результате мощного землетрясения магнитудой 6,1 в Афганистане, сообщают местные власти, предупреждая, что, скорее всего, число жертв стихии будет расти.

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"Некоторые деревни находятся в удаленных горных районах, так что на выяснение подробностей потребуется время", — объяснил журналистам представитель министерства внутренних дел страны Салахуддин Аюби.

Американские сейсмологи уточняют, что, по их данным, землетрясение произошло на глубине около 51 км, а его эпицентр располагался примерно в 44 километрах от города Хост на юго-востоке Афганистана.

Большинство погибших — в провинции Пактика на востоке страны. На кадрах оттуда видны погребенные под оползнями, полуразрушенные дома, в руинах которых спасатели пытаются отыскать выживших.

Подземные толчки начались глубокой ночью, около 01:30 по местному времени (23:30 вторника по Москве), когда большинство людей крепко спали, и были такой силы, что ощущались на расстоянии до 500 км от эпицентра.

В сельских районах Афганистана практически нет капитальных построек, большинство частных жилых домов возведены из глины, без всякого фундамента, поэтому землетрясения обычно наносят стране значительный ущерб.

Страна расположена в сейсмически активном регионе, насчитывающем сразу несколько разломов.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, за последние 10 лет землетрясения в стране унесли жизни более 7000 человек.