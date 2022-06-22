Мощное землетрясение в Афганистане: по меньшей мере 250 погибших
Foto: Reuters/Scanpix

Местные чиновники сообщили Би-би-си, что в результате мощного землетрясения в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана погибли по меньшей мере 250 человек, а еще около 150 получили ранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В социальных сетях появляются кадры, на которых видны разрушенные дома, обломки на улицах и пострадавшие на носилках.

Представитель местных властей сообщил, что число погибших, вероятно, будет увеличиваться.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 44 километрах от города Хост на юго-востоке Афганистана.

Толчки чувствовались на расстоянии более чем 500 километров от границы страны, в том числе в Пакистане и Индии. По данным американских сейсмологов, землетрясение также ощущалось в столице Афганистана Кабуле и Исламабаде — столице Пакистана.

"К сожалению, минувшей ночью произошло мощное землетрясение в четырех районах провинции Пактика. Погибли и ранены сотни наших жителей, разрушены десятки домов, — написал в "Твиттере" представитель местных властей Билал Карими. — Мы призываем все агентства немедленно отправить помощь в этот район".

По данным американских сейсмологов, землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине около 51 километров ранним утром, когда многие люди еще спали.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

BBC News Русская служба:

Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Лучшие фудкорты и популярные места уличной еды в Таллинне
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Идеи для семейного отдыха с детьми
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market