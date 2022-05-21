Мощный торнадо на западе Германии: сильные разрушения и 43 пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По нескольким городам на западе Германии пронесся разрушительный ураган. В результате пострадали 43 человека, сообщает полиция.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Полицейские города Падерборн сообщили, что там образовался торнадо, который сорвал крыши со зданий и разбросал обломки строений на километры. 10 человек получили серьезные травмы, одна женщина находится в критическом состоянии.

Сильнейший ураган начался в регионе в пятницу и привел к смерти 38-летнего мужчины. Житель города Виттгерт, в 180 км к юго-западу от Падерборна, скончался, когда его ударило током в затопленном подвале, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

Город Падерборн с населением в 150 тыс. человек принял на себя основной удар стихии.

На видео из Падерборна, размещенном в соцсетях, видно, как вращающийся столб торнадо проходит по улицам, раскидывая мусор и нанося разрушения.

На фотографиях, выложенных полицией — деревья с рассеченными пополам стволами и крыши, оставшиеся без черепицы.

"Листы металла, утеплитель и другие материалы разлетелись на километры. Бесчисленные крыши завалены или сильно повреждены. Множество деревьев еще лежит на разбитых машинах", — сообщила полиция Падерборна.

Город Липпштадт в 30 км от Падерборна тоже оказался под ударом торнадо, сообщил представитель пожарной службы, о пострадавших оттуда не сведений нет.

Ведущий прогноза погоды Би-би-си метеоролог Крис Фокс отмечает, что торнадо для Германии — ежегодное явление, однако, обычно они менее сильные, длятся недолго и значительных разрушений не вызывают.

По словам Фокса, за последние годы торнадо, в основном небольшой силы, в Европе фиксируются все чаще, но это, в основном, результат улучшения системы прогнозирования и наблюдения, включая оповещения через соцсети.

"Что касается изменений климата, и влияют ли они на ситуацию с торнадо, это пока предмет обсуждений", — добавил Фокс.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

BBC News Русская служба:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Как на стоимость квартиры повлияет энергоэффективность
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Как защитить свою компанию от кибератаки?
Полезные советы, как защитить себя от выгорания