Мощный торнадо на западе Германии: сильные разрушения и 43 пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)

По нескольким городам на западе Германии пронесся разрушительный ураган. В результате пострадали 43 человека, сообщает полиция.

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Полицейские города Падерборн сообщили, что там образовался торнадо, который сорвал крыши со зданий и разбросал обломки строений на километры. 10 человек получили серьезные травмы, одна женщина находится в критическом состоянии.

Сильнейший ураган начался в регионе в пятницу и привел к смерти 38-летнего мужчины. Житель города Виттгерт, в 180 км к юго-западу от Падерборна, скончался, когда его ударило током в затопленном подвале, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

Город Падерборн с населением в 150 тыс. человек принял на себя основной удар стихии.

На видео из Падерборна, размещенном в соцсетях, видно, как вращающийся столб торнадо проходит по улицам, раскидывая мусор и нанося разрушения.

На фотографиях, выложенных полицией — деревья с рассеченными пополам стволами и крыши, оставшиеся без черепицы.

"Листы металла, утеплитель и другие материалы разлетелись на километры. Бесчисленные крыши завалены или сильно повреждены. Множество деревьев еще лежит на разбитых машинах", — сообщила полиция Падерборна.

Город Липпштадт в 30 км от Падерборна тоже оказался под ударом торнадо, сообщил представитель пожарной службы, о пострадавших оттуда не сведений нет.

Ведущий прогноза погоды Би-би-си метеоролог Крис Фокс отмечает, что торнадо для Германии — ежегодное явление, однако, обычно они менее сильные, длятся недолго и значительных разрушений не вызывают.

По словам Фокса, за последние годы торнадо, в основном небольшой силы, в Европе фиксируются все чаще, но это, в основном, результат улучшения системы прогнозирования и наблюдения, включая оповещения через соцсети.

"Что касается изменений климата, и влияют ли они на ситуацию с торнадо, это пока предмет обсуждений", — добавил Фокс.