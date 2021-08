Мощный ураган "Ида" дошел до США. Новый Орлеан готовится к удару стихии

Ураган "Ида" в воскресенье дошел до берегов США и вызвал оползень в штате Луизиана. Он произошел рядом с городом Порт Форчон, расположенном к югу от Нового Орлеана.

Национальный центр ураганов страны сообщил, что скорость ветра в урагане достигает 240 км/ч и не исключена возможность катастрофического штормового прилива.

Урагану присвоена четвертая (из пяти) категория по шкале Саффира-Симпсона: скорость ветра в ней составляет 209-251 км/ч.

Это означает, что будут серьезно повреждены здания, линии электропередач, деревья.

В Луизиане более 370 тыс. домов были без электричества к 15:00 по местному времени в воскресенье, по информации сайта poweroutage.us.

В некоторых точках высота штормового прилива может достигнуть 4,8 м и потенциально затопить побережье. Власти выразили надежду, что плотины, значительно укрепленные после разрушительного урагана "Катрина", на этот раз выдержат напор стихии.

Однако главный специалист Метеорологической службы Нового Орлеана Бенджамин Шотт в своем твите призывает людей не расслабляться, даже если в их районе ураган еще ощущается не сильно.

Как пишет Шотт, в воскресенье или в ночь на понедельник все защитные сооружения юго-восточной Луизианы примут на себя удар.

This is just now starting for SELA…just because you haven't had "bad" conditions at your house yet doesn't mean this isn't happening. The storm is just now coming onshore. All of SELA WILL be heavily impacted between now and tomorrow morning. Stay sheltered!! Stay aware!! pic.twitter.com/RKETNPvd25