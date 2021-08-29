Мощный ураган "Ида" дошел до США. Новый Орлеан готовится к удару стихии

Ураган "Ида" в воскресенье дошел до берегов США и вызвал оползень в штате Луизиана. Он произошел рядом с городом Порт Форчон, расположенном к югу от Нового Орлеана.

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Национальный центр ураганов страны сообщил, что скорость ветра в урагане достигает 240 км/ч и не исключена возможность катастрофического штормового прилива.

Урагану присвоена четвертая (из пяти) категория по шкале Саффира-Симпсона: скорость ветра в ней составляет 209-251 км/ч.

Это означает, что будут серьезно повреждены здания, линии электропередач, деревья.

В Луизиане более 370 тыс. домов были без электричества к 15:00 по местному времени в воскресенье, по информации сайта poweroutage.us.

В некоторых точках высота штормового прилива может достигнуть 4,8 м и потенциально затопить побережье. Власти выразили надежду, что плотины, значительно укрепленные после разрушительного урагана "Катрина", на этот раз выдержат напор стихии.

Однако главный специалист Метеорологической службы Нового Орлеана Бенджамин Шотт в своем твите призывает людей не расслабляться, даже если в их районе ураган еще ощущается не сильно.

Как пишет Шотт, в воскресенье или в ночь на понедельник все защитные сооружения юго-восточной Луизианы примут на себя удар.

This is just now starting for SELA…just because you haven't had "bad" conditions at your house yet doesn't mean this isn't happening. The storm is just now coming onshore. All of SELA WILL be heavily impacted between now and tomorrow morning. Stay sheltered!! Stay aware!! pic.twitter.com/RKETNPvd25 — Benjamin Schott (@BenjaminSchott) August 29, 2021

"После "Катрины" в систему были вложены огромные средства, — сказал в воскресенье губернатор Джон Бел Эдвардс. — Это будет самое серьезное испытание для нее, но мы надеемся, что система выдержит штормовой прилив".

29 августа 2005 года штормовой прилив, вызванный "Катриной", привел к затоплению 80% территории города Новый Орлеан, погибли более 1,8 тыс. человек.

Время быть в убежище

В преддверии урагана "Ида" по настоянию властей эвакуировались тысячи людей. В воскресенье уезжать уже было поздно.

Тех, кто остался, губернатор штата Джон Бел Эдвардс призывает укрыться внутри помещений.

As #HurricaneIda moves through Louisiana, everyone in and around the path of the storm need to shelter in place. Stay home, stay inside and stay safe. #lagov #lawx #Ida pic.twitter.com/p7us8lFRBZ — John Bel Edwards (@LouisianaGov) August 29, 2021

Национальная метеорологическая служба США советует жителям Нового Орлеана немедленно искать убежище в комнате в глубине здания или в маленькой комнате без окон.

"Ида" набрала силу над теплыми водами Мексиканского залива. Она может стать самым разрушительным ураганом из обрушивавшихся на Луизиану с 1850-х годов, предупредил губернатор штата Джон Бел Эдвардс.

Дополнительную тревогу у властей штата вызывает то, что местные больницы заполнены пациентами из-за Covid-19. Луизина — на третьем месте по уровню заражения коронавирусом среди всех штатов страны.

Обычно перед ураганом местные больницы эвакуируют больных в другие медучреждения, расположенные дальше от побережья. Сейчас это сделать невозможно из-за высокой заполненности больниц повсеместно.

"У нас нет других мест, куда можно переправить этих пациентов. Ни в штате, ни за его пределами", — сказал губернатор Эдвардс.

Влияние изменений климата на частоту ураганов пока не изучено, однако, известно, что повышение температуры моря нагревает воздух над ним, и появляется больше энергии, которая увеличивает разрушительную силу урагана.