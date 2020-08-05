Мощный взрыв в Бейруте: власти завили, что виновата селитра

В результате двух взрывов в порту столицы Ливана Бейрута погибли по меньшей мере 78 человек, более 4 тыс. получили ранения, несколько кварталов города полностью разрушены. Согласно заявлениям властей, взорвалась большая партия нитрата аммония (также известного как аммиачная селитра), которая долгое время хранилась в порту без соблюдения мер безопасности.

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Многочисленные свидетели взрыва опубликовали в социальных сетях кадры, на которых над портом сначала виден столб дыма, а затем — сильнейший взрыв, после которого над городом повисло облако в форме гриба. Взрывная волна разрушила множество зданий, в том числе расположенных на расстоянии нескольких километров от порта, и разбросала автомобили.

По данным местных средств массовой информации, число жертв может возрасти, поскольку под обломками зданий остаются люди.

Корреспондент Би-би-си на месте событий передает, что порту Бейрута нанесены сильнейшие повреждения, и работать он пока не сможет. Это тяжелый удар для страны, импортирующей практически все необходимое.

"Все здания, которые находятся рядом, разрушены, — сказал один из свидетелей агентству Франс пресс. — Мне приходится идти по стеклу и обломкам в темноте".

Зона бедствия



Взрыв был настолько сильным, что его слышали на средиземноморском острове Кипр, который находится на расстоянии 240 километров от Бейрута.

Ливанский Красный Крест сообщил, что больницы в Бейруте переполнены.

Президент Ливана Мишель Аун объявил в стране трехдневный траур, а также пообещал выделить для ликвидации последствий происшествия 100 млрд лир (66 млн долларов США). Бейрут объявлен зоной бедствия, власти получили право использовать армию для обеспечения безопасности.

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что взрывной волной повреждено здание посольства этой страны и получил "незначительные ранения" консул.

Также повреждено здание российского посольства, в нем пострадала одна сотрудница, сообщили в дипмиссии агентству ТАСС.

ООН заявила, что в результате взрыва получил повреждения военный корабль ее миротворческой миссии в Ливане, несколько военнослужащих ранены. Среди пострадавших — также несколько сотрудников посольства Германии.

Аун заявил, что 2750 тонн нитрата аммония хранились в порту уже шесть лет, необходимые меры безопасности при этом не соблюдались. Он призвал наказать людей, виновных в этом происшествии. Премьер-министр страны Хассан Диаб также сообщил, что "опасные вещества" были конфискованы и находились в порту с 2014 года.

Что такое нитрат аммония



Нитрат аммония, также известный как аммиачная селитра, широко используется как азотное удобрение и в качестве взрывчатого вещества.

Он особенно взрывоопасен при контакте с открытым огнем. После взрыва аммиачной селитры в атмосферу могут выбрасываться токсичные газы, в том числе оксиды азота и пары аммиака.

Поскольку это вещество особенно опасно, к условиям его хранения предъявляются строгие требования. Одно из них — помещение, где находится нитрат аммония, должно быть пожаробезопасным, и в нем запрещено устанавливать какие-либо трубы, вытяжки или другие каналы, где могут накапливаться взрывоопасные вещества.

Эксперты сообщают, что дым красного цвета, который был виден над портом после взрыва, также может свидетельствовать о том, что речь идет именно о взрыве аммиачной селитры.

Версии прессы



Ливанский телеканал LBC International передает со ссылкой на свои источники, что во время заседания совета безопасности страны под председательством президента Ауна была обнародована версия произошедшего. Согласно этим сведениям, в порту велись сварочные работы, во время которых произошло возгорание пиротехники, после чего огонь перекинулся на нитрат аммония. Независимых подтверждений этих сведений нет.

Кроме того, агентство ТАСС сообщает со ссылкой на свои источники, что взорвавшаяся селитра была доставлена в Берут на молдавском судне Rhosus, которое перевозило взрывоопасный груз в Африку, но было задержано ливанскими властями из-за нарушений правил эксплуатации. Об этом же сообщает канал LBC International, хотя других подтверждений этой информации нет.

По данным ТАСС, экипаж судна был украинским, однако в марте 2104 года агентство Интерфакс сообщало, что в Ливане задержан молдавский сухогруз Rhosus с грузом нитрата аммония, на борту которого были моряки-россияне. Тогда они жаловались, что их оставили в порту без средств к существованию.

Что говорят очевидцы



Хади Насралла, свидетель происшествия в интервью Би-би-си:

Я увидела огонь, но еще не было понятно, что произойдет взрыв. Мы зашли вовнутрь. Внезапно я оглохла, потому что, видимо, оказалась очень близко. На несколько секунд я вдруг перестала слышать — тогда стало ясно, что что-то случилось.

И тут внезапно в машинах рядом с нами посыпались стекла. И в соседних машинах, в магазинах и домах тоже. Просто отовсюду сыпалось стекло.

Практически по всему Бейруту люди звонили друг другу из районов в разных концах города — и везде было одно и то же: стекла разбиты, здания трясутся. Громкий взрыв.

Мы были потрясены, потому что обычно, когда такое происходит, последствия взрыва чувствуются только в одном районе. А на этот раз — во всем Бейруте, даже за городом.

Суннива Роуз, журналист:

Мы приехали в Бейрут на машине ранним вечером, когда еще не стемнело, и везде царил абсолютный хаос. На улицах полно битого стекла. Машинам скорой помощи было трудно проехать — повсюду были кирпичи, бетонные блоки. Обрушились целые дома.

Когда мы подъехали к порту, стало ясно, что его оцепили военные. Они сказали нам, что нужно держаться подальше, потому что может снова произойти взрыв.

Дым поднимался над портом до позднего вечера. Весь город почернел. Ходить по улицам было очень сложно: нам встречались окровавленные люди. Я видела, как врач оказывает помощь 86-летней женщине, он только что выбежал с аптечкой из своего дома. Машины были полностью разбиты камнями.

В моей собственной квартире тоже все стекла разбиты. Масштабы повреждений просто невероятные.

Реакция мира



Ливанский премьер-министр Хассан Диаб призвал страны мира помочь стране. "Я хочу срочно попросить дружественные нам и братские страны стать рядом с Ливаном и помочь нам вылечить эту глубокую рану", — сказал он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в "Твиттере": "Я потрясен сегодняшними фотографиями и видеокадрами из Бейрута. Все наши мысли и молитвы — с теми, кто пострадал в этом ужасающем происшествии".

Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие пострадавшим, назвав произошедшее "ужасным нападением". Американский госсекретарь Майк Помпео написал в "Твиттере": "Мы следим за ситуацией и готовы помочь народу Ливана пережить эту ужасную трагедию".

Франция заявила, что отправляет в Ливан помощь и необходимое оборудование.

Министр иностранных дел Ирана написал в "Твиттере", что предложит стране "всю необходимую помощь".

Власти Израиля сделали заявление, в котором сообщили, что "по международным дипломатическим каналам обратились к Ливану и предложили ливанскому правительству медицинскую и гуманитарную помощь".

Что происходит в Ливане



В пятницу на этой неделе трибунал ООН должен огласить вердикт четырем заочно обвиняемым в убийстве премьер-министра страны Рафика Харири. Харири погиб в 2005 году в результате мощного взрыва заминированного автомобиля.

В этом взрыве обвиняли поддерживаемое Ираном военизированное движение "Хезболла", в котором состоят все четверо обвиняемых. Оно неизменно отвергало все обвинения.

Ливан в последние месяцы переживает острый экономический кризис, еще более усугубившийся из-за эпидемии Covid-19. Его называют самым глубоким после гражданской войны, продолжавшейся в стране с 1975 по 1990 год.

На улицах не стихают демонстрации, участники которых обвиняют правящую верхушку в том, что она беспокоится только о собственном богатстве и не может провести необходимые стране реформы. В Ливане периодически происходят отключения электричества, здесь недостаточно питьевой воды, медицинские службы истощены.

Кроме того, обострилась ситуация на границе Ливана с Израилем, власти которого на прошлой неделе сообщили, что предотвратили попытку "Хезболлы" проникнуть на израильскую территоию. Однако, несмотря на многочисленные теории в ливанских соцсетях, высокопоставленный представитель израильских властей сообщил Би-би-си, что к взрыву в Бейруте "Израиль отношения не имеет".

Анализ

Себастиан Ашер, эксперт Би-би-си по Ближнему востоку

Видеокадры и фотографии происшествия — не только самого мощнейшего взрыва в Бейруте, но страшных разрушений на расстоянии многих километров — вызвали в Ливане новую волну тревоги и шока. При этом страна и так находится на грани полного экономического коллапса.

Всего за несколько часов до взрыва около министерства энергетики Ливана произошли столкновения полиции с участниками антиправительственных демонстраций, которые снова требовали ответа от лидеров страны.

Эксперты предупреждают об угрозе голода — или возобновления межконфессионального конфликта, если экономическая ситуация ухудшится.

И этот взрыв напомнит многим о бомбе, которая убила Рафика Харири.

Ливанцам только остается надеяться, что нынешние события — это случайная трагедия, а не спланированный заранее акт.