Moscow Times: источники в Минобороны сообщают об аресте генерала Суровикина

Замкомандующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин арестован. Эту информацию The Moscow Times сообщили два источника, близких к аппарату Минобороны. Официально ведомство никак не комментировало эти сведения.

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"В контексте Пригожина. Видимо он [Суровикин] выбрал сторону [Пригожина во время мятежа] и его за яйца хватанули", — сказал второй источник. На вопрос о том, где сейчас находится генерал, он ответил: "Эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют".

Слухи об аресте Суровикина ранее опубликовал военный блогер Владимир Романов. По его информации, генерала арестовали еще 25 июня — на следующий день после мятежа ЧВК "Вагнер" под предводительством Евгения Пригожина. По его данным, Суровикин находится в СИЗО "Лефортово".

Суровикин заранее знал о планах Евгения Пригожина начать вооруженный мятеж против военного руководства России, ранее сообщила The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными.