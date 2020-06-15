Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж

Пол Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. На вопрос, планирует ли он подать апелляцию, американец заявил: "С нетерпением ожидаю этого".

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Московский городской суд признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже. Американец приговорен к длительному сроку заключения в колонии строгого режима. Соответствующее решение огласил в понедельник, 15 июня, судья. "Назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - зачитал он.

Как передала из зала суда корреспондент DW, Уилан толком не успел ответить, когда его спросили, понятен ли ему приговор. Судья, по сути, не стал дослушивать подсудимого.

Защита американца обжалует приговор

Обвинение требовало приговорить гражданина США к 18 годам колонии строгого режима. Пол Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Позднее на вопрос, планирует ли он подать апелляцию, осужденный заявил: "С нетерпением ожидаю этого". Адвокат Ольга Карлова также подтвердила, что сторона защиты "подаст жалобу".

Посол США в РФ Джон Салливан уже выразил разочарование тем, что суд вынес столь суровый приговор. Дипломат неоднократно приезжал на слушания, но непосредственно в зал суда его не пустили ни разу, уточняет РИА "Новости". Так как дело находится по грифом "совершенно секретно", рассмотрение проходило в закрытом режиме.

Вопрос обмена может решаться после вступления приговора в силу

"Любые решения о подаче прошения о помиловании или вопросы обмена могут быть приняты после вступления приговора в законную силу", - сказал агентству "Интерфакс" адвокат Владимир Жеребенков. До начала действия вердикта американец будет находиться в СИЗО "Лефортово", после чего его отправят в одну из российских колоний, в свою очередь отметил источник агентства.

За время содержания под стражей Пол Уилан регулярно жаловался на состояние здоровья, качество медпомощи, запрет звонить родителям и угрозы сотрудников следственного изолятора. Он также ходатайствовал об отводе московского прокурора и председательствующего судьи. Оба прошения были отклонены.

Обвинение в шпионаже против России

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года и на следующий день арестован. Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против России. Американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Арестованный неоднократно заявлял о своей невиновности. Семья Уилана ранее сообщила, что он приехал в Россию на свадьбу друга.

У 49-летнего Уилана имеются гражданство США, Канады, Ирландии и подданство Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в крупной американской компании BorgWarner, производящей комплектующие для автомобилей. В качестве морского пехотинца Уилан дважды участвовал в военной кампании в Ираке - в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом "по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями", а затем уволен из вооруженных сил.