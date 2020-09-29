Московские школы с 5 октября закроют на двухнедельные каникулы
Foto: Shutterstock

Московские школы с 5 октября закроют на двухнедельные каникулы, говорится в указе мэра Сергея Собянина.

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