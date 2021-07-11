Московский подросток выбросил из окна новорожденную сестру
Foto: Charles Deluvio / cc

Стали известны подробности инцидента с московскимм подростком, выбросившим новорожденную сестру из окна, пишет mk.ru.

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Как сообщает издание, в большой однокомнатной квартире на севере Москвы, в которой произошла трагедия, проживает благополучная семья — 38-летняя москвичка, ее 45-летний муж, а также 13-летний сын от первого брака и 60-летняя бабушка. Когда в дом привезли новорожденную, мальчик никак не отреагировал на ее появление.

Днем в воскресенье, 11 июля, дома находились все члены семьи. Трагический инцидент случился, когда глава семейства ушел в продуктовый магазин. Бабушка в это время была в комнате и раскладывала детские вещи, новорожденная лежала в люльке, а сын смотрел мультфильмы на компьютере. Мама девочки на пару минут отошла в туалет. При этом она не стала закрывать дверь, чтобы можно было следить за детьми. Женщина увидела, что сын бегом пробежал мимо нее на кухню, где был балкон. Она вышла из туалета, направилась вслед за ним. Подросток выкинул свою сестру фактически на глазах матери, говорится в публикации.

После этого мальчик прошел в комнату и как ни в чем не бывало продолжил смотреть мультфильмы, пишет издание.

По данным MK, подросток состоит на учете у специалистов, у него тяжелая степень психического заболевания.

Ранее столичное СУ СК России сообщило, что тело новорожденной с повреждении, характерными при падении с большой высоты, было обнаружено утром 11 июля вблизи жилого дома на Левобережной улице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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