Утром во вторник, 30 мая, Москва и Подмосковье подверглись атаке беспилотников. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

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Собянин написал в своем Telegram-канале, что в нескольких зданиях "произошли незначительные повреждения".

"Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию", — заявил мэр российской столицы.

По словам Собянина, в целях безопасности на время работы экстренных служб эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах, которые пострадали в результате попадания беспилотников.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзная 98. В результате разрушены фасад и остекление дома.

Между тем, второй беспилотник попал в 24-этажный жилой дом в районе Новая Москва.

Тем временем, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на подлете к столице РФ сбиты несколько дронов. По его словам, жители некоторых районов Подмосковья могли слышать звуки взрывов от работы системы ПВО.

Согласно информации Telegram-канала Mash, на Ленинском проспекте в квартиру на 14-м этаже жилого дома залетел беспилотник с тремя взрывными устройствами. Однако он не взорвался. Официального подтверждения этой информации нет. По информации РИА Новости, на Ленинском проспекте сейчас работают экстренные службы.

По информации Baza, в целом в утренней атаке на Москву и Подмосковье участвовали около 25 беспилотников.