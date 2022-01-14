Москва не видит оснований для новых переговоров с США в ближайшее время

Замглавы МИД России Сергей Рябков, представлявший Москву 10 января на переговорах с США в Женеве, в четверг заявил, что Вашингтон и его союзники отвергли ключевые предложения по безопасности, и поэтому нет оснований для новой встречи. Кремль и российские дипломаты сочли уже состоявшиеся переговоры неудачными.

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В четверг, 13 января, в ОБСЕ проходит обсуждение российских предложений США и НАТО о гарантиях безопасности. Но главной новостью, на которые отреагировали биржи и СМИ днем, стало заявление Рябкова в интервью российскому телеканалу RTVI.

Замминистра иностранных дел возглавлял делегацию России на первом из трех этапов переговоров, которые состоялись 10 января в Женеве. Второй этап прошел накануне в Брюсселе в формате заседания совета Россия-НАТО, собравшегося впервые за два с лишним года.

По итогам переговоров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и еще один замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявили, что сторонам так и не удалось сблизить позиции по главному вопросу — о требовании Москвы документально зафиксировать отказ от расширения НАТО на восток и включения в состав альянса Украины.

"Россия не вправе наложить вето, — сказал Столтенберг журналистам. — Каждое государство имеет право выбирать свой путь".

Что сказал советник президента США

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал на брифинге в четверг, что американская разведка пока не может с уверенностью заявить, что Россия решила начать военные действия против Украины, но в то же время полагает, что Москва может искать предлог для вторжения.

"Разведывательное сообщество пока не пришло к выводу, что русские определенно решили пойти по пути военных действий в Украине", — цитирует Салливана агентство Рейтер.

По словам Салливана, Соединенные Штаты готовы к любому варианту. "Мы готовы двигаться вперед за столом переговоров, и мы готовы предпринять необходимые и реальные шаги, чтобы защитить наших союзников, поддержать наших партнеров и решительно ответить на любую неприкрытую агрессию", — сказал советник президента США.

По словам Салливана, США намерены проконсультироваться с союзниками и партнерами, как быть дальше, но в целом он полагает, что у России есть все возможности вернуться за стол переговоров.

Что сказал Рябков

"Главная проблема — США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО", — заявил по этому поводу Рябков RTVI. Позиция альянса, по его словам, "непробиваемая — по крайней мере пока". "Мы не скрывали, что от продвижения в данном вопросе зависит все остальное", — добавил он.

В середине декабря МИД России опубликовал проект соглашений с США и странами НАТО об обеспечении безопасности России и стран-членов альянса. Ключевая мысль — юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и присоединения к альянсу Украины. В США и Европе сам факт публикации этого документа сочли грубым нарушением дипломатической практики.

Москва настаивает на обсуждении своего проекта. "Мы предлагаем постатейно идти по тексту, работать над тем, чтобы вывести их на уровень, когда они были готовы к подписанию, — пояснил Рябков. — По ключевым элементам этих текстов США и их союзники фактически говорят нам "нет".

По его словам, нет смысла обсуждать другие вопросы, которые вторичны по отношению к нерасширению НАТО. Он назвал это тупиком. "Оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу", — резюмировал замминистра.

На этом заявлении рубль упал по отношению к евро более чем на 50 копеек, а индекс Московской биржи обвалился более чем на 2%. Доллар днем стоил выше 75 рублей, евро — выше 86 рублей. Вечером доллар стал дороже 76 рублей, а курс евро поднялся до 87 рублей. Ужесточение риторики со стороны Рябкова застало инвесторов врасплох, чем и объясняется нервная реакция рынка, сказал "Ведомостям" ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Олег Сыроваткин.

"Угроза войны"

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в четверг предупредил об угрозе войны в Европе.

"Угроза войны в регионе ОБСЕ в настоящее время представляется большей, чем когда-либо за минувшие 30 лет", — заявил Рау на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, посвященном вопросам безопасности в Европе и кризису вокруг Украины.

Генеральный секретарь НАТО накануне также говорил, что "существует риск нового вооруженного конфликта в Европе".

Рау выступил перед представителями 57 стран, включая Россию, США и Украину, призвав использовать формат ОБСЕ для снижения напряженности.

Постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер высказал сомнение, что на этой неделе в формате организации будут достигнуты результаты. "Наша основная цель — это в принципе наладить диалог", — цитирует его DW.

Российский постпред Александр Лукашевич, выступая в Вене, в свою очередь предупредил об угрозе "неизбежного ухудшения ситуации с безопасностью" при попытке "замотать содержательный переговорный процесс по гарантиям безопасности".

Дипломат предупредил аудиторию ОБСЕ, что если Москва не услышит ответа на свои предложения "в разумные сроки", то вынуждена будет "принять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса".

После заседания Лукашевич оценил переговоры как неудачные. "Хочу сразу сказать, что адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения мы не услышали от наших партнеров, все вращалось вокруг их озабоченностей, якобы агрессивном поведении России особенно в контексте украинских событий", — заявил он на пресс-конференции (цитата по РИА Новости).

Анализ: Почему переговоры зашли в тупик

Григор Атанесян, корреспондент Русской службы Би-би-си

"На этой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене разыгрывалась напряженная дипломатическая драма. Впрочем, заключительный ее акт — заседание постоянного совета ОБСЕ в четверг — имеет, скорее, символическое значение: сегодня за столом переговоров наконец присутствует и Украина, будущее которой хочет обсуждать Россия.

Ни западные, ни российские дипломаты и эксперты не ожидают прогресса от встречи в формате ОБСЕ. Переговоры зашли в тупик: Россия требует немедленного ответа на свои требования, но главные из них США и их союзники отказываются даже обсуждать. В первую очередь это требование отказаться от расширения НАТО.

Хотя у альянса нет планов принимать в ближайшее время в свои ряды Украину или Грузию, сам принцип "открытых дверей" прописан в уставе НАТО. Госдеп, в свою очередь, отказывается решать судьбы других стран без их участия. Американские дипломаты приехали на переговоры с планом обсудить двусторонние вопросы безопасности: контроль за вооружениями, мониторинг учений, восстановление договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Но российские дипломаты отвергли попытки договориться по техническим вопросам и отложить в сторону проблемы, по которым найти общий язык невозможно. Российская сторона требует обсуждать все вместе — и требует делать это очень быстро, в рекордные сроки.

В итоге оба замглавы МИД России, которые вели переговоры с США и НАТО, заговорили о военных средствах решения проблем. Остается загадкой, зачем они ездили в Европу с набором заведомо неприемлемых предложений, требовали немедленно их принять и отказывались от компромиссов.

Одно понятно: как опытные дипломаты они знают, что переговоры так не работают. Даже двусторонние соглашения о контроле за вооружениями крайне сложно согласовать меньше, чем за год, а сейчас Москва предлагает новую архитектуру европейской безопасности — и требует ответа в ближайшие дни".

"Военные специалисты предлагают варианты"

В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил в четверг, что США обещали представить свои встречные предложения на следующей неделе, Столтенберг "тоже вызвался положить на бумагу свою реакцию". "Думаю, что она поступит где-то примерно в течение недели тоже", — сказал Лавров в эфире "Первого канала".

По его словам, российская позиция "зиждется не на натовских документах", а на документах, принятых на высшем уровне в ОБСЕ, где свобода выбора союзов "прямо обусловлена необходимостью обеспечивать неделимость безопасности" любого другого государства.

"Главный вопрос — готова ли Россия разделить вопросы гарантий безопасности и вопросы стратегической стабильности, вроде контроля за вооружениями и военными мероприятиями", — говорил Би-би-си директор российской программы в Центре военно-морского анализа США Майкл Кофман.

По мнению эксперта, то, что российские дипломаты исключают такую возможность, означает "ультиматум": "Потому что они упоминают некие неопределенные военно-технические меры, к которым они готовы прибегнуть".

Рябков в интервью RTVI действительно намекнул на то, что Путину предлагают варианты на случай "ухудшения обстановки" в ситуации с Украиной.

"Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки. Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен ни коим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии", — сказал он. Лавров же назвал неприемлемыми требования, чтобы российские войска "ушли в казарму" от границ Украины.

Накануне американские сенаторы представили законопроект с возможными новыми санкциями, которые администрации Джо Байдена предлагается ввести в случае агрессии России против Украины.

В числе прочего речь идет о мерах лично против президента Владимира Путина. Кремль назвал это попыткой оказать давление "на фоне серии переговоров, пускай и неудачных", которая "с учетом неминуемого адекватного ответа" "сравнима с разрывом отношений".

Россия разместила более 100 тысяч военнослужащих у своих границ с Украиной, сообщали ранее СМИ со ссылкой на спецслужбы.