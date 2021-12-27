Москва: расширение НАТО существенно нарастило боевой потенциал восточного фланга

Самое существенное расширение Североатлантического альянса на восток произошло в 2002 году. В ходе нескольких волн приближения инфраструктуры НАТО к западным границам России военный блок существенно нарастил свой боевой потенциал, заявил в понедельник заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"В 2002 году были начаты переговоры о вступлении в альянс Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Словакии и Словении, которые в марте 2004 года также стали членами НАТО. Этот год стал этапом наибольшего расширения НАТО. При этом существенно вырос потенциал блока на восточном фланге", — сказал Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

По его словам, за это время "в стратегическом плане альянс приобрел ряд преимуществ".

"Во-первых, границы блока передвинулись более чем на одну тысячу километров на восток, что обеспечило ему возможность использовать нестратегические вооружения для поражения целей на территории России. Например, минимальное подлетное время с авиабаз в Эстонии до Санкт-Петербурга сократилось до нескольких минут. В зоне поражения только артиллерийских систем оказалась большая часть Калининградской области. Во-вторых, в распоряжение НАТО перешло значительное количество объектов инфраструктуры на территории восточноевропейских стран, что расширило возможности по дислокации и переброске войск", — сказал Фомин.

"В-третьих, в арсенал блока было "добавлено" большое количество вооружений и военной техники бывших стран Варшавского Договора. Людские ресурсы также увеличились. В-четвертых, НАТО получил доступ к новым портам Балтийского и Черного морей, расширив оперативные возможности военно-морских сил альянса", — сказал он.

Таким образом, констатировал замминистра, "за счет экспансии на восток потенциал НАТО вырос, причем процесс не был "спровоцирован" Российской Федерацией".

При этом Фомин акцентировал внимание собравшихся на том, "что в 1997 году отношения России с Западом были, можно сказать, "безоблачные"".

"С российской стороны на разных уровнях подтверждалась готовность наращивать взаимодействие по всем направлениям, которые на тот период казались наиболее важными с точки зрения европейской безопасности. Никакие вызовы, требующие расширения альянса, не просматривались. Хотя после воссоединения Германии в 1990 году членом Североатлантического союза стала вся объединенная страна, включая бывшую ГДР. Таким образом, фактически был сделан первый шаг по расширению блока. В дальнейшем последовали новые волны расширения НАТО", — сказал Фомин.

Он напомнил, что в 1997 году, после саммита НАТО в Мадриде, стартовали переговоры о вступлении в блок Чехии, Венгрии и Польши. 12 марта 1999 года эти страны стали первыми бывшими членами Варшавского Договора, присоединившимися к Североатлантическому союзу.