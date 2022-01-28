Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

Москва решила расширить список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, сообщили в МИД России.

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"Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили на Смоленской площади, российские ответные меры коснулись, в первую очередь, руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира. Ответный список также пополнили представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС, "несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ", отметили в МИД РФ.

Нота МИД России, информирующая о данном шаге, направлена в представительство Европейского союза в России, говорится в сообщении.

Как подчеркнули в МИД РФ, такое решение было принято в связи с тем, что Европейский союз продолжает "неправомерную, деструктивную и бессмысленную политику односторонних ограничений в отношении России".

"На регулярной основе в Брюсселе штампуются дискриминационные решения, произвольно ограничивающие в правах соотечественников и российские организации. Основанием для их принятия уже традиционно выступают бездоказательные, а порой и откровенно абсурдные обвинения", - отмечается в сообщении.

В частности, ЕС ввел санкции против ряда представителей российских судебных и правоохранительных органов за то, что они "способствуют "насаждению российского законодательства" на территории Российской Федерации – в Крыму и Севастополе".

Такое решение на Смоленской площади назвали лицемерным, с учетом того, что Брюссель "насаждает повсюду" нормы есовского законодательства, настаивает на подписании третьими странами соглашений об ассоциации и требует от стран кандидатов солидаризироваться с внешнеполитическими решениями ЕС, включая "санкционные меры".

"Предлагаем Брюсселю прислушаться к все более активно звучащим голосам здравомыслящих европейцев, призывающих отказаться от подрывающей международное право и заведомо тупиковой санкционной политики в отношении России и ее союзников. Это - важная предпосылка к восстановлению стабильности и безопасности на евроатлантическом пространстве, а также к нормализации климата международных отношений", - добавили в МИД РФ.