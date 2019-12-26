Москва: судебные приставы выпилили дверь в фонде Навального — за фильм "Он вам не Димон"

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли судебные приставы. Дверь им не открыли — они ее выпилили болгаркой. По сведениям агентства LETA, представитель штаба Кира Ярмыш сперва сообщила, что самого Навального задержали. Позже появилось уточнение, что его силой вывели из офиса в коридор.

Как объяснила в сети Twitter сама Кира Ярмыш, "Причина обыска в ФБК: неудаление фильма "Он вам не Димон". Не дело об отмывании. У ФБК становится все больше дел, в рамках которых у нас крадут технику".

LETA сообщает, что в сентябре и октябре полиция российских регионов провела массовые обыски в бюро Навального в связи с обвинениями в том, что ФБК может быть вовлечен в отмывание денег. По версии следствия сотрудники Фонда незаконно получили 75 миллионов рублей, а потом перечислили их на счета ФБК. В октябре фонд Навального был включен в список российских иностранных агентов на получение финансирования из-за границы.