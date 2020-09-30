Москвичи активно покупают туры на юг после объявления Собянина о каникулах

Объявленные в Москве двухнедельные школьные каникулы вызвали у москвичей резкий рост спроса на туры, уверяют в турфирмах. Большинство туров в открытую для россиян Турцию на первую половину октября уже распроданы

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Об оживлении спроса на отдых в октябре и росте бронирований в период длинных школьных каникул рассказали опрошенные РБК туроператоры. О возросшем интересе на эти даты сообщила и Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Во вторник, 29 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом осенние каникулы в московских школах продлятся две недели — с 5 по 18 октября. В АТОР отмечают, что продажи туров на школьные каникулы "идут отлично" и количество броней по ряду направлений заметно выше, чем в это же время год назад: ажиотажным спросом пользуется отдых в Турции — у турагентов уже проданы практически все туры на даты с 3 по 11 октября с вылетом из Москвы. Пользуются спросом также Краснодарский край и Крым.

Двухнедельные школьные каникулы побудили у москвичей многократно выросший спрос на туры, не свойственный октябрю, констатирует директор по развитию сети турагентств "Онлайн-тур" Игорь Блинов. Во вторник, 29 сентября, когда власти объявили о длинных школьных каникулах, в середине дня спрос на туры в Турцию с детьми вырос, по словам Блинова, в 4,5 раза.

Большая часть мест на рейсах на курорты на начало октября уже распродана — туры бронируют активно, особенно те, кто не смог полететь раньше, сообщил представитель туроператора Anex Tour. По его словам, спрос на поездки во время школьных каникул хороший: в топе направлений — Турция, Сочи, экскурсионные туры по России, а также ОАЭ и Мальдивы. "В Турцию еще можно купить тур по направлениям Анталия и Бодрум, но мест мало, мы ожидаем, что они продадутся в ближайшие пару дней", — добавил представитель Anex Tour.

Спрос на путевки во время школьных каникул традиционно высокий, и на неделю с 3 по 10 октября, на которую в Москве изначально в части школ планировался школьный отдых, туры раскупали еще по акциям раннего бронирования, указывает представитель "Интуриста". В Сочи и Краснодарском крае на эти даты уже почти нет мест в качественных отелях, нет мест и на некоторых рейсах в Турцию, добавляет собеседник РБК.