Москву атаковали дроны; повреждены башни "Москва-Сити", ранен один человек
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В ночь на 30 июля на Москву произошла атака беспилотников. В результате взрывов были поврежден комплекс зданий делового района "Москва-Сити", агентство АР сообщает об одном раненом. В Минобороне РФ заявили, что сумели предотвратить атаку украинских дронов — один из них был сбит, два других — "нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы", передает Euronews.

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"...Были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в городе. Жертв и пострадавших нет", — пояснил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram.

Международный аэропорт "Внуково" на юго-западе Москвы на короткое время закрыли для движения и перенаправили рейсы в другие воздушные гавани, сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы. В течение часа воздушное пространство над Москвой и прилегающими районами было временно закрыто для любых самолетов, после пяти утра воздушное сообщение было возобновлено.

Московские власти также закрыли для движения транспорта одну из улиц рядом в районе "Москва-Сити".

Это четвертая попытка нанесения удара дронами по столичному региону в этом месяце и третья на этой неделе, подсчитали наблюдатели.

Министерство обороны РФ назвало произошедшее "попыткой теракта со стороны киевского режима".

Украинские власти, которые редко берут на себя ответственность за нападения на российскую территорию, не дали никаких комментариев.

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