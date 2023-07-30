Москву атаковали дроны; повреждены башни "Москва-Сити", ранен один человек

В ночь на 30 июля на Москву произошла атака беспилотников. В результате взрывов были поврежден комплекс зданий делового района "Москва-Сити", агентство АР сообщает об одном раненом. В Минобороне РФ заявили, что сумели предотвратить атаку украинских дронов — один из них был сбит, два других — "нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы", передает Euronews.

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"...Были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в городе. Жертв и пострадавших нет", — пояснил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram.

Международный аэропорт "Внуково" на юго-западе Москвы на короткое время закрыли для движения и перенаправили рейсы в другие воздушные гавани, сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы. В течение часа воздушное пространство над Москвой и прилегающими районами было временно закрыто для любых самолетов, после пяти утра воздушное сообщение было возобновлено.

Drone hits "IQ Quarter" high-rise in Moscow, which is home to apartments and government offices. At least 1 person injured pic.twitter.com/bp8VYI3j3h — BNO News (@BNONews) July 30, 2023

Московские власти также закрыли для движения транспорта одну из улиц рядом в районе "Москва-Сити".

Это четвертая попытка нанесения удара дронами по столичному региону в этом месяце и третья на этой неделе, подсчитали наблюдатели.

Министерство обороны РФ назвало произошедшее "попыткой теракта со стороны киевского режима".

Украинские власти, которые редко берут на себя ответственность за нападения на российскую территорию, не дали никаких комментариев.