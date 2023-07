Москву атаковали дроны; повреждены башни "Москва-Сити", ранен один человек

В ночь на 30 июля на Москву произошла атака беспилотников. В результате взрывов были поврежден комплекс зданий делового района "Москва-Сити", агентство АР сообщает об одном раненом. В Минобороне РФ заявили, что сумели предотвратить атаку украинских дронов — один из них был сбит, два других — "нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы", передает Euronews.

"...Были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в городе. Жертв и пострадавших нет", — пояснил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram.

Международный аэропорт "Внуково" на юго-западе Москвы на короткое время закрыли для движения и перенаправили рейсы в другие воздушные гавани, сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы. В течение часа воздушное пространство над Москвой и прилегающими районами было временно закрыто для любых самолетов, после пяти утра воздушное сообщение было возобновлено.

Drone hits "IQ Quarter" high-rise in Moscow, which is home to apartments and government offices. At least 1 person injured pic.twitter.com/bp8VYI3j3h