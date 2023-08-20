Москву, Курск и Ростовскую область атаковали беспилотники

Ночью 20 августа была предпринята "попытка пролета" беспилотника в Москву на южном направлении, написал в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

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Средства противовоздушной обороны РФ обнаружили беспилотник над Ступинским районом Московской области, заявили затем в Минобороны РФ. По его версии, БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Как утверждает Минобороны РФ, устройство упало в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений на территории Москвы и Подмосковья нет, заявили в ведомстве.

Незадолго до комментария Собянина аэропорты Домодедово и Внуково временно приостанавливали работу. По данным Telegram-каналов Baza и 112, был введен план "Ковер", который применяют при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что, по предварительной информации, беспилотник врезался "в крышу здания железнодорожного вокзала" в Курске. После этого на крыше возник пожар, пять человек получили легкие ранения от осколков стекол, утверждает он. Губернатор возложил ответственность за произошедшее на Киев. Украинские власти пока не прокомментировали информацию. "Все оперативные службы находятся на месте", — добавил Старовойт.

В Ростовской области ранним утром 20 августа сбиты три беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Он назвал появление БПЛА "попыткой теракта с использованием дронов-камикадзе".

По словам Голубева, средства ПВО против дронов не применялись "из-за малого размера цели", зато "успешно отработали" средства радиоэлектронной борьбы. В итоге два беспилотника упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в одном километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений нет, утверждает губернатор.