Москву снова атаковали дроны: обрушилась стена здания "Экспоцентра"

В ночь на пятницу, 18 августа, российские силы ПВО сбили беспилотник над Москвой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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До этого российский патрульный корабль сбил дрон, который пытался атаковать военные суда РФ в Черном море, сообщило Министерство обороны РФ.

"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы", — написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

В Минобороны РФ сообщили, что дрон был сбит около 4 часов утра (03.00 по латвийскому времени), упомянув, что это был украинский БПЛА.

По данным новостного агентства ТАСС, повреждена одна из стен "Экспоцентра". Обрушилась часть стены площадью 30 квадратных метров. ТАСС также сообщил, что воздушное пространство над московским аэропортом Внуково было временно закрыто, что привело к задержке рейсов.

Российские Telegram-каналы Baza, Shot и "ВЧК-ОГПУ" сообщили о взрыве в районе бизнес-центра "Москва-Сити" и повреждении здания "Экспоцентра".

По сообщениям Baza, взрыв произошел недалеко от башен "Москва-Сити", а за несколько секунд до него очевидцы видели летающий дрон.

Telegram-канал Shot сообщил, что на месте взрыва был виден небольшой столб дыма и туда выехали спасатели. В "ВЧК-ОГПУ" сообщили, что беспилотник упал на крышу "Экспоцентра", пробив в ней дыру.

Это не первая атака дронов на "Москва-Сити". В прошлый раз беспилотники атаковали высотку в этом районе Москвы в ночь с 30 июля на 1 августа.