"Моя прическа должна быть идеальна". Трамп решил отменить лимит расхода воды в душах

"Моя прическа должна быть идеальна!" - заявил недавно президент США Дональд Трамп, пожаловавшись, что не может нормально помыть голову - и его администрация предложила избавиться от наследия Обамы и отменить лимит мощности американских душей.

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Министерство энергетики США в среду официально предложило изменить метод подсчета расхода воды в душе и фактически отменить ограничение, которое было введено почти 30 лет назад, а затем уточнено при президенте Бараке Обаме.

По закону от 1992 года (тогда президентом был Джордж Буш-старший), лейка американского душа не должна пропускать больше 2,5 галлона (9,5 литра) воды в минуту.

Этот закон был принят, чтобы страна экономила воду и энергию.

После эпохи Буша-старшего прошло много времени, появились души с несколькими лейками, и администрация Барака Обамы уточнила правило, постановив, что лимит в 2,5 галлона в минуту относится не к каждой лейке, а ко всей конструкции.

Именно это положение и хочет отменить министерство энергетики и записать, что лимит в 2,5 галлона относится к каждой лейке. То есть, если на душе есть, например, четыре насадки-лейки, то расход воды может составить 10 галлонов (38 литров) в минуту.

Месяц назад президент Трамп пожаловался, что не может нормально помыть голову в душе.

Мощность струи

"Включаешь душ - а вода не течет. Хочешь помыть руки - вода не течет. Ну и что ты делаешь? Конечно, просто дольше стоишь в душе. Потому что не знаю, как у вас, а у меня волосы должны быть идеальны. Идеальны!" - сказал Трамп, выступая 16 июля на лужайке перед Белым домом.

Перед этим Трамп жаловался, что вода из душа капает, а не льется, в прошлом декабре, а совсем недавно, несколько дней назад, во время визита на завод компании Whirpool, объявил, что уже избавил американский народ от лимита на расход воды в душе - хотя официально предложение министерства энергетики обнародовано еще не было.

Организации, занимающиеся вопросами экологии и энергосбережения, очень недовольны инициативой Трампа и его министерства энергетики. Глава одной из них, исполнительный директор "Проекта информирования о стандартах бытовой техники" Эндрю Деласки назвал ее "глупой".

"С четырьмя-пятью лейками у вас будет расход в 10 галлонов в минуту или больше. Вас просто смоет из душа", - сказал Деласки агентству Ассошиэйтед пресс.