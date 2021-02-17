"Мрачный наемник без интуиции". Трамп раскритиковал лидера республиканцев

Экс-президент США Дональд Трамп подверг критике лидера республиканцев Митча Макконнелла в Сенате. Соответствующее заявление бывшего главы государства опубликовал комитет политических действий Save America, который был основан Трампом.

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Он выразил уверенность, что Республиканская партия "никогда не сможет быть уважаемой и сильной" с такими политическими "лидерами", как сенатор Митч Макконнелл "во главе партии". По словам бывшего главы Белого дома, этот политик "уничтожает республиканскую сторону в Сенате" и тем самым "серьезно вредит США".

Трамп заявил, что Макконнелл привержен политике статус-кво, что у него отсутствует политическая интуиция, мудрость, умения и личные качества. Он также назвал лидера республиканцев "мрачным, угрюмым, неулыбающимся политическим наемником".

Ранее Макконнелл заявил, что президент Трамп спровоцировал штурм Капитолия, который произошел 6 января. В тот день сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс конституционным. Через месяц Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте.