Муратов продает нобелевскую медаль в помощь беженцам

Российская "Новая газета" и ее главный редактор Дмитрий Муратов намерены выставить на аукцион его медаль Нобелевской премии мира, а вырученные средства направить на помощь беженцам из Украины. Об этом говорится в заявлении Муратова, опубликованном на сайте "Новой газеты" во вторник, 22 марта, как по-русски, так и на английском и украинском языках.

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"Новая газета" и я решили передать нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 миллионов. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду", — указал Дмитрий Муратов.

Говоря о том, что может сделать издание в сложившейся ситуации, он написал: "Поделиться с мирными беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, тем, что тебе дорого и имеет цену для других".

Муратов перечислил меры, которые необходимо предпринять немедленно: "Прекратить огонь, обменять пленных, возвратить тела погибших, дать гуманитарные коридоры и помощь, обеспечить беженцев".

‼️Дмитрий Муратов: — "Новая" и я решили передать Нобелевскую Медаль премии мира @NobelPrize в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 миллионов. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду.https://t.co/D8O8EBGO7y — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 22, 2022

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал первым гражданином России, удостоившимся Нобелевской премии мира. Он разделил награду с филиппинской журналисткой Марией Рессой. В обосновании Нобелевского комитета указывалось, что Муратов не отказался от независимой политики "Новой газеты", несмотря на неоднократные угрозы в адрес сотрудников издания и убийства нескольких журналистов.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, почти за четыре недели развязанной Россией войны Украину покинули более 3,5 миллиона человек.