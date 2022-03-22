Муратов продает нобелевскую медаль в помощь беженцам
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Российская "Новая газета" и ее главный редактор Дмитрий Муратов намерены выставить на аукцион его медаль Нобелевской премии мира, а вырученные средства направить на помощь беженцам из Украины. Об этом говорится в заявлении Муратова, опубликованном на сайте "Новой газеты" во вторник, 22 марта, как по-русски, так и на английском и украинском языках.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Новая газета" и я решили передать нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 миллионов. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду", — указал Дмитрий Муратов.

Говоря о том, что может сделать издание в сложившейся ситуации, он написал: "Поделиться с мирными беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, тем, что тебе дорого и имеет цену для других".

Муратов перечислил меры, которые необходимо предпринять немедленно: "Прекратить огонь, обменять пленных, возвратить тела погибших, дать гуманитарные коридоры и помощь, обеспечить беженцев".

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал первым гражданином России, удостоившимся Нобелевской премии мира. Он разделил награду с филиппинской журналисткой Марией Рессой. В обосновании Нобелевского комитета указывалось, что Муратов не отказался от независимой политики "Новой газеты", несмотря на неоднократные угрозы в адрес сотрудников издания и убийства нескольких журналистов.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, почти за четыре недели развязанной Россией войны Украину покинули более 3,5 миллиона человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?