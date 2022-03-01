МУС в Гааге намерен расследовать возможные военные преступления в Украине

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге займется расследованием предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных на территории Украины. Об этом главный прокурор МУС Карим Хан сообщил в понедельник, 28 февраля. Расследование будет начато "как можно скорее", добавил он.

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По словам Хана, расследования изначально касаются возможных преступлений, которые были совершены до военного вторжения России в соседнюю страну. Однако с учетом проникновения российских сил на украинскую территорию генпрокурор МУС намерен расследовать "любые новые предполагаемые преступления", подпадающие под юрисдикцию его управления.

Ни Украина, ни Россия не являются государствами — участниками МУС. Однако официальный Киев дважды воспользовался своей прерогативой, чтобы юридически признать юрисдикцию суда в Гааге в отношении предполагаемых преступлений, совершенных на украинской территории, указал генпрокурор МУС. Так, суд уже расследовал инциденты, связанные с подавлением проевропейских протестов в Киеве в 2013-2014 годах, а также с аннексией Крыма Россией в 2014 году и появлением сепаратистских пророссийских образований на востоке Украины. "Есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности", — заявил генпрокурор.

Генпрокурор МУС ждет разрешения Палаты предварительного производства

Хан поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик. Теперь он должен получить разрешение Палаты предварительного производства МУС на начало расследования.

Генпрокурор МУС призвал государства-участники поддержать расследование, в том числе финансовыми средствами и предоставлением сотрудников. "Важность и безотлагательность нашей миссии слишком серьезны, чтобы считаться заложником отсутствия средств", — подчеркнул он.

ЕС и ООН опровергли утверждения Путина о геноциде в Украине

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "подвергаются геноциду". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли ЕС и ООН. Запад обвинил его во лжи.