Музей оккупации возмущен демонтажом в Бельгии памятника латышским легионерам

В Бельгии демонтирован памятник, посвященный военнопленным Латышского легиона, который был открыт 23 сентября 2018 года в городе Зедельгем, во Фламандском регионе. "С возмущением и разочарованием" оценивает этот шаг Музей оккупации Латвии, куда 30 мая поступило письмо о планируемом демонтаже памятника.

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Памятник "Латвийский улей свободы" был посвящен памяти 12 тысяч латышских легионеров, которых после Второй мировой войны захватили союзники и заключили в лагерь рядом с этим бельгийским городом.

31 мая муниципалитет Зедельгема демонтировал памятник латышским военнопленным и передал его на склад. В заявлении музея подчеркивается, что это было сделано без согласования с автором памятника Кристапом Гулбисом и партнером муниципалитета в Латвии — Музеем оккупации Латвии.

"Таким образом, не соблюдались принципы честного сотрудничества и имело место явное неуважение к многолетним договорным партнерам при строительстве и возведении памятника", — заявили в Латвийском музее оккупации.

Дзинтра Бунгс, председатель правления Латвийской ассоциации музеев оккупации, направила мэру бельгийского Зедельгема Аннике Фермулене письмо, в котором призвала пересмотреть решение о демонтаже памятника. Тем не менее, демонтаж был проведен.

"Особую тревогу вызывает то, что это произошло в то время, когда Россия продолжает жестокую войну против украинского народа", — говорится на сайте музея.

"Музей оккупации Латвии считает решение муниципалитета Зедельгема волютаристким шагом, отрицающим историческую память латышского народа и противоречащим самой концепции свободы, которую символизирует памятник", — говорится в заявлении Музея оккупации Латвии.

Памятник символизировал "активность и общественную деятельность пленных латышских легионеров, сохранивших веру в восстановление латвийской государственности".

По мнению музея, таким образом самоуправление Зедельгема проигнорировало принципы честного сотрудничества и проявило неуважение к многолетним партнерам.

По мере изменения политического баланса в рядах депутатов самоуправления Зедельгема и не без участия России в конце 2020 года в Зедельгеме была развернута кампания против памятника, в основном во франкоязычных валлонских СМИ. Вопрос подняли на уровне бельгийского федерального парламента, и "улей" стал заложником внутриполитической борьбы.

Представители Латвии Дидзис Берзиньш и Мартиньш Капранс входили в состав рабочей группы из 15 международных экспертов, выводы которых были учтены местным самоуправлением при принятии решения о демонтаже. Как пояснил Капранс, голосования по рекомендации сноса "Латвийского улья свободы" не было. Причем первоначальный текст экспертной рекомендации был куда более радикальным, изначально демонизируя латышских ссыльных и легионеров.

"Голосования (по демонтажу памятника латышским легионерам) не было, но было обсуждение и консенсус. Первоначальная версия была гораздо более радикальной, демонизируя латышских ссыльных и легионеров, но приписывая латышскому обществу насильственные конфликты в контексте 16 марта. Эти бредни и преувеличения были устранены. Была включена отсылка к сталинизму. Но теперь у всех были разные причины почему памятник нужно снять и/или переместить. Мне, например, и нынешнее расположение памятника, и пояснительная табличка кажутся очень неудачными и непродуманными", - пояснил порталу Delfi Капранс.

Экспертная группа также призывает решить, что же делать дальше с памятником, уважая его художественную ценность. Одно из предложений состоит в том, чтобы дополнительно оценить памятник как эстетический объект, переместив его в другое место и предоставив полную контекстуальную и точную информацию о его истории.