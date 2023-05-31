Музей Освенцима осудил ролик правящей партии Польши с изображением ворот концлагеря
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Мемориальный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме осудил политический ролик правящей партии Польши, в котором изображение концлагеря времен нацистской Германии использовалось, чтобы призвать людей отказаться от участия в предстоящем марше оппозиции в воскресенье.

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Музей подверг критике "политизацию трагедии" 1,1 миллиона человек, убитых на этом месте во время Второй мировой войны. "Это печальное, болезненное и неприемлемое проявление морального и интеллектуального извращения публичных дебатов", — говорится в твиттере музея.

В 14-секундном видео, опубликованном в среду партией "Право и справедливость", показаны изображения бывшего лагеря смерти, в том числе ворота с надписью Arbeit macht frei ("Работа освобождает"). Изображения сопровождаются подписью: "Вы действительно хотите выступать под таким лозунгом?"

В ролике также содержится скриншот ныне удаленного твита журналиста Томаша Лиса, в котором он написал, что президент Анджей Дуда и лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заслуживают тюремного заключения. Это заявление Лис сделал на фоне жарких дебатов в стране по поводу нового закона о создании комиссии для расследования российского влияния в Польше.

Противники закона в Польше считают, что он направлен в том числе и против бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска, сторонники которого планируют провести масштабный антиправительственный марш в Варшаве в предстоящее воскресенье.

"А Дуду и Качора (Качиньского — прим. Би-би-си) ждет камера", — говорилось в твите Лиса.

Журналист использовал польское слово komora, которое может означать тюремную камеру или просто темную комнату, но у многих оно вызывает ассоциацию именно с газовыми камерами концлагерей.

"Совершенно очевидно, что я имел в виду тюремную камеру, но я должен был предвидеть, что недоброжелатели используют именно это нелепое толкование, — написал он. — Я надеюсь, что господа Дуда и Качиньский заплатят за свои преступления против демократии, но на человеческом уровне я желаю им здоровья и долгих лет жизни. Я никогда никому не желал смерти".

Решение партии "Право и справедливость" использовать изображения Освенцима в политическом ролике раскритиковал и президент Польши Анджей Дуда.

"Память жертв немецких преступлений в Освенциме священна и неприкосновенна, трагедию миллионов жертв нельзя использовать в политической борьбе. Это недостойный поступок, и ему нет оправдания", — написал он в твиттере.

Во время Второй мировой войны нацисты убили более 6 млн евреев по всей Европе. Более миллиона евреев погибли в лагере Освенцим в оккупированной Польше.

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