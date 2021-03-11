Мужа Тихановской обвинили в ущербе на $1,3 млн для Белоруссии

Мужа Светланы Тихановской, который до ареста планировал сам выдвинуться в качестве кандидата на президентских выборах в Белоруссии, обвинили в организации массовых беспорядках с участием «десятков человек».

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Следственный комитет Белоруссии предъявил окончательные обвинения оппозиционеру и блогеру Сергею Тихановскому, который с весны прошлого года находится под стражей. Его обвиняют в преступлениях по четырем статьям уголовного кодекса.

Обвинения предъявлены по ч.1 ст.293 УК Белоруссии (организация массовых беспорядков), ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды), ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК), ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

"Учитывая, что ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более 3,5 миллионов рублей (белорусских, порядка $1,3 млн. — РБК), на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест", — говорится в сообщении СК.

В ведомстве утверждают, что Тихановский на своем Youtube-канале "Страна для жизни" и в Telegram-канале призывал к "к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов" и провоцировал вражду "по признакам социальной принадлежности". Обвинения в воспрепятствовании работе ЦИК Тихановскому предъявили из-за угроз в адрес председателя комисии, Лидии Ермошиной. Пикет, организованный в мае 2020 года для сбора подписей перед выдвижением в президенты в СК Белоруссии сочли "незаконным массовым мероприятием, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел, явным неповиновением представителям власти".

По версии СК, Тихановский был причастен к "манипулированию общественным сознанием посредством деструктивных телеграм-каналов". "Десятки человек различных возрастных групп, воодушевленные их призывами и уверовав в свою безнаказанность, принимали активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, массовых беспорядках, применяли насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел и понесли за свои действия наказание в соответствии с законодательством", — говорится в сообщении.

Сергея Тихановского, известного видеоблогера и автора проекта "Страна для жизни", задержали в конце мая в Гродно, против него и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Это произошло вскоре после того, как он попытался подать документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах. Уже после задержания Тихановскому предъявили также обвинения и по другим статьям.

"Страна для жизни", задержали в конце мая в Гродно, против него и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Это произошло вскоре после того, как он попытался подать документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах. Уже после задержания Тихановскому предъявили также обвинения и по другим статьям.

В результате кандидатом на президентских выборах в Белоруссии стала его супруга Светлана Тихановская. При выдвижении она изначально заявляла, что ее цель — это освобождение всех политзаключенных, в том числе и других потенциальных участников президентских выборов — например, Виктора Бабарико. После выборов 9 августа 2020 года Тихановская покинула Белоруссию и получила убежище в Литве. Минск настаивает на ее экстрадиции, но власти Литвы в этом отказали. "Белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", — заявил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.