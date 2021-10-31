Мужчина напал на пассажиров метро в пригороде Токио
Foto: Kadrs no video

Нападение с ножом на пассажиров поезда метро совершено в воскресенье в западном пригороде Токио, есть пострадавшие, некоторые - в тяжелом состоянии, сообщает японский телеканал NHK.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Мужчина, которому, предположительно, около 20 лет, также разлил в вагоне воспламеняющуюся жидкость и поджег ее. Он задержан, о мотивах его действий не сообщается.

По данным NHK, пострадали по меньшей мере шесть человек. Между тем Kyodo сообщает, что пострадавших 15. Кроме того, по данным агентства, нападавший использовал соляную кислоту.

Происшествие вызвало панику среди пассажиров. На фотографиях с места происшествия видно, как люди пытаются выбраться из вагонов на платформе через окно.

В воскресенье в Японии проходят выборы в палату представителей - нижнюю палату парламента страны.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Интерфакс

Sharing Options

0

Source

Интерфакс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Рижский Свободный порт тестирует технологии подводных дронов
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой