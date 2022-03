Мужчина напал с ножом на сотрудников Музея современного искусства в Нью-Йорке

В Нью-Йорке мужчина набросился на двух сотрудников Музея современного искусства (Museum of Modern Art, MoMA) — мужчину и женщину — с ножом, перепрыгнув через стойку регистрации, и скрылся после нападения. Перед этим они отказались пустить его на просмотр демонстрируемого в этот день фильма из-за предыдущих случаев нарушения им общественного порядка. Инцидент случился в субботу, 12 марта.

NYC: Do you know him? Earlier today, inside the @MuseumModernArt he stabbed a 24-year-old male employee and a 24-year-old female employee then fled. Both victims are in stable condition at an area hospital. If you have any information, contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/hkEezq6rQk