Мужчина открыл стрельбу в московском многофункциональном центре, есть погибшие
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Вооруженный преступник открыл стрельбу в многофункциональном центре "Рязанский" на юго-востоке Москвы, сообщает Meduza cо ссылкой на "Интерфакс".

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что погибли два человека. Это сотрудница МФЦ и посетитель, рассказали ТАСС в МВД. Еще трое человек пострадали. РИА Новости утверждает, что среди пострадавших ребенок.

Стрелка задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Источник "Интерфакса" сказал, что задержан 45-летний житель Москвы. "По предварительным данным, мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его. На что мужчина достал пистолет и начал стрелять", — рассказал собеседник агентства. Эту же версию приводит Mash.

Задержанный, по предварительной информации, "находится в неадекватном, невменяемом состоянии", заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

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