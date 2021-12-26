Мужчина, пытавшийся проникнуть в Виндзорский замок, передан психиатрам
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Британец, который был задержан в субботу при попытке с арбалетом проникнуть в Виндзорский замок, где королева Елизавета II праздновала Рождество, передан на попечение медицинских работников в соответствии с действующим в Великобритании Законом о психическом здоровье. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщила Лондонская полиция.

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По сведениям полицейских, 19-летний житель Саутгемптона был остановлен через несколько секунд после того, как утром 25 декабря он проник на территорию замка, и ни в одно из зданий он попасть не успел.

"Мужчина был взят под стражу и прошел обследование на предмет психического здоровья - с тех пор он находится на попечении в соответствии с Законом о психическом здоровье и остается под присмотром медицинских работников", - заявили в полиции, также сообщив о том, что после обыска у мужчины был обнаружен арбалет.

Нарушения безопасности в резиденциях британских монархов

Королева Елизавета II, которая провела большую часть пандемии коронавируса в Виндзорском замке, отмечает там Рождество вместе со своим сыном, принцем Чарльзом, его женой Камиллой и другими близкими родственниками.

Согласно сведениям газеты Mail on Sunday, для того чтобы перелезть через металлический забор, задержанный молодой человек использовал веревочную лестницу.

Случаи нарушения безопасности в британских королевских резиденциях происходят редко. Самый серьезный инцидент в период правления Елизаветы II имел место в 1982 году, когда злоумышленник проник в спальню королевы в ее лондонской резиденции - Букингемском дворце, когда она лежала в постели.

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