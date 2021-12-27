Мужчина, пытавшийся совершить покушение на Елизавету II, записал видео в Snapchat

Вооруженный арбалетом, 19-летний житель Саутгемптона, проник на территорию резиденции британской королевы Елизаветы II — Виндзорский замок — для того, чтобы совершить покушение на монарха, сообщает газета The Sun.

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Джасвант Сингх Чайл за полчаса до попытки проникновения в Виндзор выложил в Snapchat видео, в котором он угрожает убить королеву в отместку за бойню в Амритсаре 1919 года.

"Мне очень жаль. Прошу прощения за то, что я сделал, и за то, что буду делать. Я попытаюсь убить Елизавету, королеву. Это месть тем, кто погиб в бойне в Джаллианвала Баг в 1919 году Это также месть за тех, кого убили, унижали и подвергали дискриминации из-за их расы. Я индийский сикх, ситх. Меня звали Джасвант Сингх Чайл, [теперь] меня зовут Дарт Джонс", — заявил Чайл.

На видео Джас, как его называют знакомые, предстал с измененным голосом и одетый в маску и толстовку.

Полицейские задержали Джаса на территории замка, при себе у него был арбалет.

Расстрел демонстрации мирных жителей в Амритсаре (штат Пенджаб, Северная Индия) колониальными войсками Британской империи произошел 13 апреля 1919 года. Елизавета II родилась в 1926 году.

Ранее вооруженный мужчина прорвался на территорию замка, где празднует Рождество Елизавета II.

95-летняя королева на праздниках будет в Виндзорском замке, куда приедет ее сын с супругой. До этого они проводили Рождество в своей семейной резиденции к северо-востоку от Бристоля. Журналисты отметили, что грядущее Рождество станет первым после смерти супруга Елизаветы, принца Филиппа, ушедшего из жизни в апреле в возрасте 99 лет.