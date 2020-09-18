Мужчина совершил акт самосожжения в белорусском городе Смолевичи
Foto: Pixabay.com

Мужчина совершил акт самосожжения у Районного отдела внутренних дел (РОВД) белорусского города Смолевичи. По данным Nexta, таким образом он выразил протест против действий силовиков в отношении противников Александра Лукашенко. Портал Tut.by более осторожен в оценках и пишет, что точные причины такого поступка неизвестны. мужчина, перед тем как себя поджечь, не кричал каких-либо лозунгов.

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На опубликованной видеозаписи мужчина, охваченный огнем, пытается снять с себя горящую одежду. Рядом стоит канистра для горючих жидкостей. После этого подбегает сотрудник РОВД и тушит его из огнетушителя.

Сейчас место происшествия оцеплено, работают сотрудники Следственного комитета. Пострадавший находится в Смолевичской районной больнице в реанимации. По данным Nexta, он получил 90% ожогов.

Очевидец сообщил журналисту TUT.BY, что он видел:

"Я подъезжал к перекрестку, рядом с которым находится РОВД. Там стояли пожарные машины с проблесковыми маячками, у крыльца находились сотрудники милиции. Возле них лежал человек, рядом горела какая-то тряпка или одежда. Сначала подумал, что это кукла какая-то лежит, но потом заметил, что человек шевелится. Он был весь в каком-то белом порошке. Потом примчались две машины скорой помощи, и мужчину увезли".

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