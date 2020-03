Мужчина, удерживавший заложников в Маниле, обезврежен полицией

Вооруженный мужчина, взявший в заложники около 30 человек в торговом центре Greenhills в столице Филиппин Маниле, арестован сотрудниками полицейского спецподразделения.

Инцидент начался в 10 утра по местному времени (05:00 по времени Москвы). Власти вели с захватчиком переговоры.

Около 19:00 он согласился покинуть здание, предположительно, для встречи с журналистами (это было одним из его требований) и был задержан. После непродолжительного ожесточенного сопротивления бойцы спецназа увели его. Выстрелов не прозвучало, хотя захватчик имел при себе пистолет, а по его словам, и гранату.

Ранее прибывший на место событий глава района Сан-Хуан Хавьер Замора назвал прессе имя злоумышленника: 32-летний Арчи Парай, работавший в тороговом центре охранником и уволенный за то, что две недели не появлялся на службе.

Утром в понедельник он поднялся на второй этаж торгового центра и произвел несколько выстрелов, одним из которых ранил другого охранника. Пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

Большинство заложников являлись работниками торгового центра. Покупатели были оперативно выведены из здания, торговый центр закрыт.

