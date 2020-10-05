Мужчина в камуфляжной форме устроил нападение возле синагоги в Гамбурге

Возле синагоги в Гамбурге на севере Германии 26-летний мужчина получил ранения в голову в результате нападения мужчины в камуфляжной форме. Об этом в воскресенье, 4 октября, заявила представительница полиции. Агентство AFP первоначально сообщило, что жертвой нападавшего стала молодая девушка.

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Студент, исповедующий иудаизм, подвергся атаке, когда направлялся в синагогу, чтобы отметить еврейский праздник суккот.

Нападавшим оказался 29-летний житель Берлина, гражданин Германии, немец — выходец из Казахстана. По сообщениям полицейских, он производил впечатление человека, "находившегося в крайне невменяемом состоянии". Представительница правоохранительных органов уточнила, что состояние задержанного затруднило допрос.

По данным следствия, мужчина был вооружен складной лопаткой. В настоящий момент уточняется, откуда он взял форму, по своему внешнему виду напоминавшую ту, которую обычно носят военнослужащие бундесвера. Агентство dpa передало, что в одном из карманов брюк задержанного был найден обрывок бумаги с нарисованной на нем свастикой. В полиции уточняют, что постоянным местом жительством мужчины был Берлин, мотивы его приезда в Гамбург устанавливаются. Задержать его удалось благодаря действиям охранников, дежуривших у входа в синагогу.

Пострадавшего госпитализировали



Пострадавшему удалось после атаки скрыться из поля зрения нападавшего, прохожие до прибытия медиков оказали ему первую помощь, после чего его госпитализировали.

К расследованию подключился отдел Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), отвечающий за раскрытие политически мотивированных преступлений.

После происшествия в Гамбурге полиция оперативно оцепила место преступления. Неподалеку от него сразу же собрались люди. Одна из женщин вышла на улицу с плакатом: "Нам стыдно за это деяние. Мы хотим показать нашим еврейским друзьям и соседям, что мы — с ними".

"Какие уроки мы не усвоили?"



Если антисемитские мотивы нападавшего подтвердятся, то ряд параллелей возможно будет провести с атакой в синагоге Галле 9 октября 2019 года, считает раввин Гамбурга Шломо Быстрицкий. "Вопрос заключается в том, какие уроки мы не усвоили со времен Галле?" — задался вопросом он. Глава Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер в свою очередь уверен: "Автор сегодняшней атаки должен понести наказание — как и все, кто виновен в любых проявлениях ненависти или нетерпимости".



Глава МИД ФРГ: Это — отвратительный антисемитизм



Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас резко отреагировал на произошедшее. "Это — не единичный случай, это — отвратительный антисемитизм, и мы все должны противостоять ему", — написал он в Twitter, пожелав пострадавшему скорейшего выздоровления.



In #Hamburg hat ein Mann wohl einen jüdischen Studenten vor seiner Synagoge mit einer Schaufel angegriffen. Das ist kein Einzelfall, das ist widerlicher Antisemitismus und dem müssen wir uns alle entgegenstellen! Meine Gedanken sind bei dem Studenten, ich wünsche gute Genesung. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) October 4, 2020

Теракт в Галле



В октябре 2019 года Штефан Б. попытался с оружием в руках ворваться в синагогу в Галле во время еврейского праздника Йом-Кипур и убить собравшихся там людей. Когда ему это не удалось, он застрелил на улице женщину, а затем мужчину в турецкой закусочной. При попытке скрыться злоумышленник тяжело ранил еще двух человек. В тот же день он был задержан и помещен в предварительное заключение.

Согласно заключению Федеральной прокуратуры, подсудимый своими действиями пытался причинить вред репутации Германии на мировой арене. По сообщениям СМИ, подозреваемый рассказал следствию, как он самостоятельно собрал оружие из металлических трубок и с помощью трехмерного принтера, он также изготовил "коктейли Молотова" и бомбы, а патроны купил в интернете. В июле в Магдебурге начался суд по делу о теракте в Галле.