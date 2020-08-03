Мужчина захватил банк и угрожал взорвать бизнес-центр в Киеве: злоумышленник задержан

В Киеве в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого мужчина захватил заложницу, сообщает портал "Униан". Он зашел в отделении одного из банков и заявил, что у него в рюкзаке бомба, которой можно взорвать бизнес-центр. В 14:58 стало известно, что злоумышленник задержан.

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Мужчина требовал допустить к нему СМИ, чтобы дать "некие интервью", и 40 тысяч гривен (1230 евро). Работники банка покинули помещение, а руководитель отделения осталась внутри по собственному желанию, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

По словам Геращенко, злоумышленник является гражданином Узбекистана 1988 года рождения. Согласно виду на жительство, выданному в 2017 году, его зовут Каримов Сухроб Рахматович. Он опубликовал фотографию этого человека.

Каримов утверждал, что взрывчатка в его рюкзаке сдетонирует, если его убьют: к его ноге якобы прицеплен трос, привязанный к детонатору.