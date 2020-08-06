Мужчина захватил заложников в банке во Франции
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Вооруженный мужчина во французском городе Гавр захватил заложников, передает агентство Reuters со ссылкой на источники из Франции.

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Сообщается, что злоумышленник вооружен пистолетом держит в заложниках внутри отделения банка пятерых человек. Известно, что до этого он отпустил находившуюся в банке женщину, и что его требования как-то связаны с Палестиной.

По данным агентства Reuters, злоумышленник озабочен палестинским вопросом и требует, чтобы "условия жизни в Палестине подверглись осуждению".

Как сообщает РИА "Новости", напавшему на банк 34 года. По информации телеканала BFMTV, у него в плену остаются три человека.

Портал France Info передал, что мужчина, у которого, возможно, при себе есть пояс со взрывчаткой, "требует мотороллер, чтобы уехать".

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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