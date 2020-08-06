Мужчина захватил заложников в банке во Франции

Вооруженный мужчина во французском городе Гавр захватил заложников, передает агентство Reuters со ссылкой на источники из Франции.
Сообщается, что злоумышленник вооружен пистолетом держит в заложниках внутри отделения банка пятерых человек. Известно, что до этого он отпустил находившуюся в банке женщину, и что его требования как-то связаны с Палестиной.
По данным агентства Reuters, злоумышленник озабочен палестинским вопросом и требует, чтобы "условия жизни в Палестине подверглись осуждению".
Как сообщает РИА "Новости", напавшему на банк 34 года. По информации телеканала BFMTV, у него в плену остаются три человека.
Портал France Info передал, что мужчина, у которого, возможно, при себе есть пояс со взрывчаткой, "требует мотороллер, чтобы уехать".
🔴🇫🇷LE HAVRE — Au moins six personnes seraient retenues en otages par un homme armé dans une agence bancaire du centre-ville. Les forces de l’ordre redoutent la présence d’explosifs sur place (Actu 76). https://t.co/Kt3otUYpfm— 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) August 6, 2020