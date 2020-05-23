Мужчина захватил заложников в московском банке и потребовал встречи с Бузовой

Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении "Альфа банка" на Земляном валу в Москве, сообщает "Интерфакс". Сотрудники спецподразделений взяли здание банка штурмом, нападавший задержан.

По предварительной информации, преступник взял заложников из-за долгов по кредитам. У мужчины не обнаружили взрывного устройства, у него был муляж бомбы. По одной версии, захватчик требовал крупную сумму денег, по другой, он требовал "правды".

23 мая в отделение коммерческого банка на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взрывом. Он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживал там несколько сотрудников и клиентов.

Телегрм-канал Mash сообщил, что захватчику 27 лет. По информации Baza, он русский, гражданин России, временно проживающий в Москве.

"Интерфакс" со ссылкой на собственный источник сообщил, что во время переговоров с полицией захватчик банка вел себя неадекватно, "выдвигал абсурдные противоречивые требования". По словам собеседника агентства, подозреваемый мог находиться под воздействием стимулирующих веществ.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 20-летняя сотрудница "Альфа-банка" Алина успела позвонить полиции и сообщить, что захватчик угрожает взорвать банк. После этого благодаря ей из банка удалось вывести большинство заложников, в здании остались преступник и один из клиентов. Как сообщает издание, он вел онлайн-трансляцию в Instagram.

Сам преступник тоже вел трансляцию.

Он требовал крупную сумму денег, а по информации Mash — еще и встречи с певицей Ольгой Бузовой. Бузова заверила в Instagram, что приехала бы на встречу с захватчиком, если бы это потребовалось.

"Хочу сказать, что я бы приехала в любой момент на встречу, разговор с террористом, если бы от меня это нужно было и ко мне бы обратились правоохранительные органы, если бы я могла помочь", — написала она.

Телеграм-канал Baza сообщил, что мужчина, захвативший отделение, был одет в костюм курьера Delivery Club. По словам очевидцев, за спиной у мужчины был фирменный рюкзак, из которого торчали провода.

Позже в пресс-службе Delivery Club заявили "Интерфаксу", что мужчина в обычной зеленой куртке был принят присутствующими в отделении людьми за курьера Delivery Club, хотя не имеет к этой службе доставки никакого отношения.

В Альфа-банке сообщили, что при задержании захватчика никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.