МВД Беларуси: милиция в Бресте открывала огонь на поражение по протестующим
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Во время столкновений протестующих с силовиками в Бресте в ночь на 12 августа милиция открыла огонь на поражение, один человек получил ранение. Об этом сообщает портал телеканала "Дождь" со ссылкой на пресс-секретаря МВД Беларуси Ольгу Чемоданову.

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Как утверждают в МВД, во время акции протеста на милиционеров напала "группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках".

"Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", — написала Чемоданова.

"Еврорадио" узнало диагноз раненого: "Открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб — разложение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание".

По информации журналистов, по состоянию на 6:30 утра пострадавший был жив.

Ранее источник "Медиазоны" в минской больнице сообщил, что у одного из доставленных к ним протестующих было огнестрельное ранение. "Радио Свобода" также рассказало о найденной гильзе, похожей на гильзу от боевого патрона.

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