МВД Беларуси назвало число задержанных на протестах за последние сутки
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За последние сутки во время акций протеста в различных городах Беларуси были задержаны более 2000 человек. Об этом говорится в сообщении МВД страны в Telegram.

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В МВД заявили, что массовые акции прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. В ведомстве утверждают, что в ряде случаев граждане нападали на сотрудников милиции. Там отметили, что среди сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск пострадал 21 человек, пять из них госпитализированы.

В сообщении также говорится о том, что в Минске и Новополоцке милиционеры "активно применяли спецсредства" для пресечения противоправных действий.

Ранее сообщалось, что в ночь с 9 на 10 августа в ходе незаконных акций протеста пострадали 39 представителей правоохранительных органов и свыше 50 гражданских лиц.

9 августа в Беларусь прошли президентские выборы. На следующий день ЦИК Беларуси объявил действующего президента Александра Лукашенко победителем. В ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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