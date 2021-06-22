МВД Беларуси предлагает приравнять лозунг "Жыве Беларусь" к нацистской символике

Девиз "Жыве Беларусь" стал одним из символов протестов против Лукашенко. Провластный Белорусский союз журналистов сообщил, что МВД видит в лозунге "коллаборационистское приветствие и боевой клич".

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Министерство внутренних дел Беларуси предлагает приравнять к нацистской символике лозунг "Жыве Беларусь", ставших одним из символов протестов против режима правящего в республике Александра Лукашенко. Соответствующий проект с перечнем такой символики поступил на согласование в комитет госбезопасности, сообщил провластный Белорусский союз журналистов в понедельник, 21 июня.

По сведениям организации, МВД видит в лозунге приветствие и "боевой клич", которые ряд коллаборационистских организаций использовали в годы Второй мировой войны. При этом девиз "Жыве Беларусь" в начале XX века встречается в стихотворении народного поэта Беларуси Янки Купалы и использовался в песнях витебских партизан Кроме того, лозунг до декабря 2020-го находился на первой полосе издания "Народная газета", являющейся органом белорусского парламента — Национального собрания, отмечает сайт "Белорусский партизан".

В конце мая МВД выступило с инициативой приравнять к нацистской символике бело-красно-белый флаг, ставший еще одним символом протестов против режима Лукашенко. По данным Белорусского союза журналистов, бчб-флаг тоже упоминается в перечне, поступившем в КГБ.