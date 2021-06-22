МВД Беларуси предлагает приравнять лозунг "Жыве Беларусь" к нацистской символике
Foto: AP/Scanpix/LETA

Девиз "Жыве Беларусь" стал одним из символов протестов против Лукашенко. Провластный Белорусский союз журналистов сообщил, что МВД видит в лозунге "коллаборационистское приветствие и боевой клич".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Министерство внутренних дел Беларуси предлагает приравнять к нацистской символике лозунг "Жыве Беларусь", ставших одним из символов протестов против режима правящего в республике Александра Лукашенко. Соответствующий проект с перечнем такой символики поступил на согласование в комитет госбезопасности, сообщил провластный Белорусский союз журналистов в понедельник, 21 июня.

По сведениям организации, МВД видит в лозунге приветствие и "боевой клич", которые ряд коллаборационистских организаций использовали в годы Второй мировой войны. При этом девиз "Жыве Беларусь" в начале XX века встречается в стихотворении народного поэта Беларуси Янки Купалы и использовался в песнях витебских партизан Кроме того, лозунг до декабря 2020-го находился на первой полосе издания "Народная газета", являющейся органом белорусского парламента — Национального собрания, отмечает сайт "Белорусский партизан".

В конце мая МВД выступило с инициативой приравнять к нацистской символике бело-красно-белый флаг, ставший еще одним символом протестов против режима Лукашенко. По данным Белорусского союза журналистов, бчб-флаг тоже упоминается в перечне, поступившем в КГБ.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Александр Лукашенко Беларусь КГБ
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Летние фильмы на Лиго и не только. От традиций к творческим экспериментам
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов