МВД Белоруссии: задержаны свыше 3000 протестующих, пострадали около 90 человек

В ходе незаконных акций протеста 9 августа пострадали 39 представителей правоохранительных органов и свыше 50 гражданских лиц, погибших нет, сообщила агентству БЕЛТА пресс-секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Белоруссии Ольга Чемоданова.

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Как уже ранее писал портал Delfi, о погибшем сообщил представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович. "Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции", — рассказал он, добавив, что человек умер в результате черепно-мозговой травмы.

МВД Белоруссии категорически отвергает эту версию.

"В ночь с 9 по 10 августа в стране были зафиксированы очаговые сборы граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержано около 3 тыс. человек. Из них около тысячи в Минске и более двух — в других регионах республики. В результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них в настоящее время госпитализированы", — рассказала агентству БЕЛТА представить МВД.