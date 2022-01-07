МВД Казахстана обновило данные по задержанным и раненым гражданам

Пресс-служба МВД Казахстана сообщила о задержании 3 811 участников протеста по всей республики, передает "Интерфакс".

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Сообщается о ликвидации 26 участников протестов, еще 26 — ранены.

До этого сообщалось о задержании более 3,7 тыс. граждан, 25 погибших и 18 раненых. Со стороны силовиков умерли 18 человек, пострадали более 740 сотрудников правоохранительных органов.

Комендатура Алма-Аты также заявила, что в отношении водителей на автомобилях без номеров будут применены "самые жесткие" санкции. На них, как считают в ведомстве, передвигаются террористы.

Ранее в казахстанских СМИ появилась информация, что в республике объявлен "критический красный" уровень террористической опасности. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал силовикам без предупреждения открывать огонь по "преступникам". Накануне он обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении "террористической угрозы".

В МВД Казахстана сообщали, что отказывающихся сложить оружие ждет уничтожение. В регионах страны было принято решение усилить патрулирование, выставлены блок-посты и ведется задержание нарушителей правопорядка.

Массовые акции протеста начались в Казахстане 2 января. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.