МВД Литвы лишил гражданства супруга бывшей подруги Шойгу Адолфаса Каминскаса
Foto: AP/Scanpix/LETA

По представлению Департамента миграции министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте лишила литовского гражданства Адолфаса Каминскаса, являющегося супругом Елены Каминскас (ранее Шебуновой) — матери детей министра обороны РФ Сергея Шойгу.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как говорится в распространенном в понедельник сообщении, такое решение принято в связи с тем, что он стал гражданином Российской Федерации и не обладает правом на множественное гражданство.

Закон о гражданстве допускает двойное гражданство Литвы и другого государства только в исключительных случаях: если лицо было депортировано или выехало само по себе до 11 марта 1990 года, приобрело гражданство другого государства при рождении, является потомком граждан Литвы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег