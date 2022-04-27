"МВД" Приднестровья заявило, что обстрел села Колбасна велся с украинской стороны
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"МВД" Приднестровья сообщает подробности о стрельбе в селе Колбасна у границы с Украиной. "МВД" Приднестровья сообщает о беспилотниках над селом Колбасна, которые заметили прошлой ночью. Там находится крупнейший в Восточной Европе склад боеприпасов.

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Министерство утверждает, что Колбасна попало под обстрел с украинской стороны в 8:45 по местному времени. Пострадавших, на данный момент, нет.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил во время эфира блога Фейгин Live, что Украина бы захватила Приднестровье по щелчку пальцев", но только после обращения Молдовы.

В непризнанном Приднестровье с 25 апреля звучат взрывы, ответственность за которые никто не берет. Президент Молдовы созвала заседание совета безопасности страны, приднестровские власти заявили о неких террористических атаках. Украина называет происходящее в Приднестровье провокацией.

При этом эскалация в Приднестровье совпала с заявлением замкомандующего войсками Центрального военного округа генерала Рустама Миннекаева, который 22 апреля объявил, что Россия вступила во "вторую фазу спецоперации", цель которой - не только установление полного контроля над Донбассом, но и захват всего юга Украины. "Это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", - сказал российский генерал.Ни в Кремле, ни в минобороны России его заявление не комментировали.

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BBC News Русская служба:

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