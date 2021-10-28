МВД: программист, передавший Gulagu.net видео с пытками заключенных, заочно арестован

Программиста Сергея Савельева, который передал проекту Gulagu.net архив ФСИН с записями пыток заключенных, объявили в розыск из-за уголовного дела по статье о "неправомерном доступе к компьютерной информации" (ч. 2 ст. 272 УК). Об этом в ГУ МВД по Саратовской области сообщили порталу Znak.com, передает "Дождь".

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В МВД также заявили, что Савельев заочно арестован, ведомство готовит документы для объявления Савельева в международный розыск.

По версии следствия, Савельев "осуществлял доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование информации". Статья о неправомерном доступе к компьютерной информации предполагает до четырех лет лишения свободы.

В ведомстве сообщили, что дело было возбуждено 30 сентября. При этом о получении видео с пытками Gulagu.net сообщил уже в октябре.

4 октября глава правозащитного проекта Владимир Осечкин рассказал о получении более 40 гигабайт видео, документов и фотографий, на которых заключенные, сотрудничающие с ФСБ и ФСИН, пытают и насилуют других осужденных. После этого проект опубликовал видеозаписи с пытками осужденных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий, руководство больницы было уволено.

Правозащитники также рассказали, что архив предоставил правозащитникам программист Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1. Gulagu.net раскрыл личность Савельева после того, как он уехал из России и попросил политическое убежище во Франции.