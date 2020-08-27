МВД России начало проверку в связи с госпитализацией Навального
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Российская полиция начала проверку обстоятельств госпитализации Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу в четверг, 27 августа.

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"В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске", - заявил собеседник агентства.

ЧП с Навальным во время авиарейса Томск - Москва

Навальный потерял сознание в самолете, выполнявшем рейс Томск-Москва. После экстренного приземления в Омске политик был госпитализирован. 22 августа его удалось перевезти для лечения в Берлин. После того, как 24 августа стало известно, что эксперты "Шарите" обнаружили у Навального признаки отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас "настоятельно призвали" Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте выразил заинтересованность российских властей "в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего".

Между тем, как сообщает "Интерфакс", в клинике "Шарите" не комментируют публикации в СМИ о том, что Навальный, предположительно, мог быть отравлен "Новичком". "Мы оповестим общественность, когда будут получены новые выводы. Просим отнестись с пониманием к тому, что мы не комментируем предположения и спекуляции", - заявила "Интерфаксу" в 27 августа представитель клиники Мануэла Зингль.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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