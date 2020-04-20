МВФ получил запросы об экстренном финансировании от 103 стран

Международный валютный фонд (МВФ) получил запросы о предоставлении экстренной финансовой помощи от 103 стран, и исполнительный совет фонда рассмотрит около половины этих запросов к концу текущего месяца, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

В этом году 170 стран столкнутся со снижением доходов на душу населения, отмечает Георгиева в блоге на сайте МВФ. При этом несколько месяцев назад фонд прогнозировал, что 160 экономик мира зафиксируют рост этого показателя, передает "Интерфакс".

МВФ сообщил в начале текущего месяца, что пандемия коронавируса, степень последствий которой пока еще до конца не ясна, уже поставила мировую экономику на грань самого масштабного кризиса почти за столетие.

На прошлой неделе фонд опубликовал обзор мировой экономики (World Economic Outlook: The Great Lockdown), согласно которому мировая экономика в 2020 году упадет на 3%. Снижение экономики в результате ситуации с коронавирусом и предпринимаемых странами мер по сдерживанию его распространения ждет в этом году очень многие государства, отмечалось в обзоре.

По словам Георгиевой, правительства стран по всему миру приняли беспрецедентные меры для борьбы с пандемией коронавируса. Бюджетные меры на текущий момент в целом составляют около 8 триллионов долларов. При этом центробанки пошли на масштабные, а в некоторых случаях — неограниченные — вливания ликвидности.

В марте Георгиева сообщила, что МВФ готов выделить 1 триллион долларов на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом.

Кризис лишит работы 200 млн человек

Мировой экономический кризис приведет к значительному росту безработицы, предупреждают участники Международной конфедерации профсоюзов (МКП).

"По прогнозам, будут потеряны 200 миллионов рабочих мест", — говорится в заявлении МКП, размещенном в понедельник на сайте Федерации независимых профсоюзов России, входящей в международное профсоюзное объединение.

В МКП считают, что "этот кризис жестоко обнажил несостоятельность той модели глобализации, которая была навязана трудящимся". "Системы общественного здравоохранения оказались истощены мерами жесткой экономии, а ограничение прав трудящихся оставило без защиты бесчисленные миллионы работников", — поясняют в профсоюзной конфедерации.