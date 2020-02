"Мы боимся за жизнь". Германия взяла под охрану важные объекты из-за угрозы ультраправых

Немецкая полиция отправит дополнительные подразделения для охраны мечетей, вокзалов, аэропортов и других важных объектов из-за угрозы новых нападений ультраправых, заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер.

МВД Германии считает терактом убийство девятерых человек, совершенное в среду вечером в двух кальянных в городе Ханау неподалку от Франкфурта-на-Майне. Правоохранительные органы называют подозреваемого как "Тобиас Р" и отмечают, что у него были радикальные расистские взгляды.

"Угроза безопасности со стороны правого экстремизма, антисемитизма и расизма очень высока", — сказал Зеехофер. Он добавил, что это "самая большая угроза безопасности, которая стоит перед Германией".

В четверг вечером десятки тысяч человек во многих немецких городах почтили память погибших. На открытии Берлинского международного кинофестиваля была проведена минута молчания. Пресса и общественность призывают власти Германии активнее бороться с угрозой ультраправого экстремизма.

Подозреваемый в совершении теракта, 43-летний Тобиас Р., который был найден мертвым в своей квартире рядом с телом своей 72-летней матери вскоре после бойни в Ханау, увлекался агитационными материалами расистского содержания. Он размещал в интернете посты, раскрывающие его "глубоко расистские взгляды", заявил федеральный прокурор Германии Петер Франк.

Стрелок целенаправленно избрал своей мишенью кальянные, где собираются курды, турки и другие приезжие, и, расстреляв несколько посетителей в одном месте, поехал на машине в другое, где также убил несколько человек. Среди его жертв — курды, имеющие немецкое гражданство, а также граждане Турции, Боснии, Румынии и Болгарии.

Полиция считает, что после этого экстремист отправился к себе домой, застрелил свою пожилую мать и после этого покончил с собой.

Ассоциация курдов Германии заявила, что власти Германии не способны "решительно противостоять ультраправым организациям и ультраправому терроризму".

Мусульманская организация Германии KRM также призвала правительство к более активным действиям. KRM в течение многих месяцев просила официальные органы выразить четкую позицию против исламофобии, говорится в заявлении организации.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала расизм ядом, отравляющим общество, в то время как президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер посетил одну из церемоний поминовения убитых и заявил, что правительство "не запугать" экстремистскими вылазками.

Следствие теперь сконцентрировало внимание на возможных сообщниках Тобиаса Р. и тех, кто мог знать о готовящемся нападении, сообщил в четверг федеральный прокурор Петер Франк. Изучаются также связи подозреваемого в Германии и за рубежом.

Немецко-турецкий активист, борец за права иммигрантов Али Кан разместил в "Твиттере" фотографию знакомого своего брата, который, по его словам, был среди застреленных в кальянной в Ханау. "Невозможно мирно провести вечер, мы боимся за свою жизнь. Что творится в Германии? Где защита [полиции]?" — написал он.

Der Bekannte meines Cousins wurde gestern in #Hanau ermordet. Freunde & Cousins trauern mit diesem Foto… Wir können nicht draußen einen friedlichen Abend verbringen, haben Angst um unsere Leben. Was passiert gerade in Deutschland? Wo ist der Schutz? Verdammter #rechterTerror pic.twitter.com/bKLcFzplaL