"Мы делаем то, что считаем нужным". Лукашенко и Путин обсудили санкции и совместные учения

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Москве обсудили украинский кризис и возможные санкции против двух стран, которые оба сочли неизбежными.

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Перед началом встречи Путин спросил Лукашенко: "Отпэцээрились?", после чего подал ему руку, приобнял и пригласил сесть за маленький стол. Они договорились на следующий день вместе посетить военные учения.

Предыдущая встреча Путина с зарубежным лидером — президентом Бразилии Жаиром Болсонару — также прошла с рукопожатием и за маленьким столом. За день до этого Путин проводил переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем — с ним он сидел за длинным столом и руку не пожимал.

Перед началом закрытых для прессы переговоров Лукашенко пошутил, что рад возможности "хотя бы немного разбавить западную элиту" в Кремле.

Переговоры продолжались около двух часов, после чего оба вышли к прессе. "Слушайте, как будто пандемии нет, столько людей!" — удивился Лукашенко, глядя в зал.

Санкции и угрозы Запада

Путин заверил, что санкции против России и Беларуси продолжат вводить в любом случае, вне зависимости от того, "есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет, он будет найден".

По словам Путина, за последние восемь лет в России развивалось импортозамещение, и задачи "на 90 процентов решены".

Лукашенко же назвал западные санкции "экономической войной" против двух стран.

"Что бы мы ни делали, как бы мы ни старались что-то сделать, они все равно найдут повод, чтобы и дальше углублять развязывание этой экономической войны", — добавил он.

Ранее в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС готовит пакет санкций "мощнее", чем в 2014 году, а глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала Москве "беспрецедентные" санкции в случае нападения на Киев, включая ограничения против "Северного потока-2".

Лукашенко, не называя имен, обвинил западных политиков в "скудоумии" и "болезненном желании пройтись по самому краю".

А Путин сказал, что не обращал внимания на заявления западных политиков и СМИ о возможном вторжении на Украину. "Постоянно реагировать на них — это себе дороже", — сказал он.

"Мы делаем то, что считаем нужным, и будем так поступать дальше", — резюмировал Путин.

Самый частый гость

Это первая встреча Лукашенко и Путина в этом году. В 2021 году они встречались шесть раз, причем все встречи проходили на российской территории. Ни один другой иностранный лидер так часто в России за год не появлялся.