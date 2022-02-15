"Мы должны сделать все для решения проблемы". Путин прокомментировал просьбу признать ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин прокомментировал обращение Госдумы РФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РБК.

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"Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений", — заявил Путин во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве.

Как указал лидер РФ, депутаты Госдумы, которые призвали его рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР независимыми, ориентируются на мнение общественности и избирателей.

"Совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону", — добавил он.

Как сообщалось ранее, Госдума РФ проголосовала за немедленное обращение к президенту Путину с просьбой рассмотреть вопрос о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Парламент отдал предпочтение более жесткому проекту КПРФ, а не "Единой России".

Вариант "Единой России" предусматривал, что обращение будет обращено не напрямую к Путину — его планировалось направить для дополнительных консультаций в МИД России. Коммунисты же предложили не перекладывать ответственность на МИД и помочь Путину в дипломатическом противостоянии с Западом.