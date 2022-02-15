"Мы должны сделать все для решения проблемы". Путин прокомментировал просьбу признать ДНР и ЛНР
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин прокомментировал обращение Госдумы РФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РБК.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений", — заявил Путин во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве.

Как указал лидер РФ, депутаты Госдумы, которые призвали его рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР независимыми, ориентируются на мнение общественности и избирателей.

"Совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону", — добавил он.

Как сообщалось ранее, Госдума РФ проголосовала за немедленное обращение к президенту Путину с просьбой рассмотреть вопрос о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Парламент отдал предпочтение более жесткому проекту КПРФ, а не "Единой России".

Вариант "Единой России" предусматривал, что обращение будет обращено не напрямую к Путину — его планировалось направить для дополнительных консультаций в МИД России. Коммунисты же предложили не перекладывать ответственность на МИД и помочь Путину в дипломатическом противостоянии с Западом.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Что вдохновляет тебя? Голосуй за своего фаворита в конкурсе полезных привычек
История Никлавса. Узнай, чем занимается SAP-специалист
Что мотивирует работать в отрасли ИТ?
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ